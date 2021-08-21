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目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

四分之一英里（九）

凌嵐

這不能不說跟西西有關，在這個廣大嘈雜的都市裡，她的悲慘經歷牽動了我鄉愁的那根筋。

那篇報導我看了好多遍，每次讀都會注意到更多的細節。比如說西西出生於於遼寧的一個村子。九十年代初的時候，劉揚（那時還沒有「西西」這個英文名字）的父母種過人參、做過各種小買賣。直到父親開始做挖沙生意，才真正賺到了一些錢，把家裡的茅草屋推倒，改建成磚砌的大屋。

十九歲那年，劉揚被塞班島服裝廠招工的消息吸引，飛到兩千英里外太平洋上塞班島的車衣廠打黑工。塞班島是太平洋上美屬北馬利亞納群島中最大的島，那裡的車衣廠專門生產貼上「美國製造」標籤的衣服，然後賣到美國國內。

經人介紹，她認識了一個華裔美國人。他六十七歲、她二十七歲，他們結婚，然後在塞班島開越南餐館。第一年生意興隆，又借錢開了一家餐館。過了一年，劉海也跟了過來，在那裡開指甲花紋身店。

他們像遼寧出來的猶太人，毫不猶豫地跨出國門，到任何可以掙錢的地方去。我從來沒有去過塞班島，因為西西之死，那個太平洋上的小島的名字給我莫名的哀愁。

2011年日本大地震，阻斷了塞班島對日本的財路，大災難後，日本遊客都不來了。西西的兩家餐館隨之倒閉，還欠了不少錢。之後就決定到美國來發展……

跟法拉盛的站街女相比，西西不是非法移民。她有合法身分，也能說幾句地道的美式英語。這也是為什麼在髮廊一條街的站街妹子中，她一度小有優勢，是那條街上的頭牌。

她們之間的糾紛，由一個叫老李的人來協調解決，老李在逢年過節時，還給每一個女人一個小小的紅包。（九）

美國 日本 非法移民

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