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蘿莉塔的美國夢（三）

蕭景紋
趙梅英／圖
趙梅英／圖

不知是夕陽的光芒，照映在她的瞳孔，或是反映出更深處心裡的東西，蘿莉塔的眼光閃爍，有著不為人知的心思。她刻意擺出友善的姿態，但總覺得少了一份親切。

不過她很疼湯米，這點是不容置疑的。湯米流汗了，她趕緊上前幫他擦汗，擔心他肚子餓、口渴，彷彿像個溺愛的寵物，恨不得隨時隨地抱在懷裡將他親吻。

大家稱讚她很有愛心，對湯米視如己出，真是難得。

蘿莉塔眼睛發亮，「湯米真是好可愛，看著就讓人心疼，真不懂她媽媽怎麼捨得扔下他。只可惜以後雷蒙跟我就算生了小孩，也生不出那麼漂亮的混血兒啊！」

媽媽們有點難堪地笑了，認為她是說客套話。再說一牽扯到種族膚色，就有點尷尬，好像不合時宜，也就不延續這個話題了。至於蘿莉塔，彷彿對美國人有種特殊的情結，嚮往金髮碧眼的人種，也對他們的生活有種美麗而不實際的想盼。認識雷蒙後，等於幫她圓了夢，能夠來到美國，展開她這輩子的心願，當個美國人。

其實美國人的生活千瘡百孔。有些光鮮的東西，只是虛假的外表，底下蟲蛀發霉。大洋房和名車的背後盡是負債、婚變、酗酒的毛病，旁人不易去說破這些事實，插手也只是反效果。既然徒勞無益，時間一久，亞裔人學會閉嘴當優等公民，安安靜靜守著本分，讓小孩進名校、追逐白領階級的美國夢，也就是這樣了。

不久後，我在學校門口遇見蘿莉塔。她細心呵護著湯米，彎膝提醒他休息時間跟小朋友玩耍時，要補擦防曬油、記得喝水。湯米轉著頭，急著跟朋友玩，連忙點頭，不知道蘿莉塔重複用中英文混合的叮嚀聽進去多少，便跑掉了。

我看她有點落寞，約她若早上沒事，一同在學校附近散步。

那個早上，陽光普照，天氣溫暖，一陣微風吹來，甚是舒暢。學校附近的房子個個美輪美奐，庭院花木扶疏，影影綽綽十分美麗。

兩人散步時，蘿莉塔看著那些房子，用羨慕的口氣說：「這些美國人真是富有！這些房子，看起來簡直是出自名建築師手裡，住在裡頭一定很幸福！」

「雷蒙的公寓也很方便啊！買東西可以走路就到商店，離學校也不遠。」想到雷蒙這幾年一個男人拉拔著孩子，又要賺錢養家，能夠給家人一個舒適的居住環境，已經很難得了，我忍不住幫他說話。

「來美國，就是要過不同的生活啊！」她繼續稱羨說著，腳步放慢，在一個大房子前駐步了。「像這間房子，真是氣派啊！不知道什麼身分，才住得進來這種豪宅？」

我抬起頭，那間大房子佔據了巷子的一半，門口飄揚的美國國旗，紅白條紋在陽光裡閃閃發光。「這家房子的主人，在當地挺出名的。」

學區裡有些人反對教導小孩進化論，其中激烈人士之一便是華森醫師。他是個在海灘旁開業的家庭醫師，也是槍枝自由的擁護者，正在競選當地的議員。眼前這棟蘿莉塔羨慕的大房子就是他的住家。他的診所善於利用非傳統的療法，包括臭氧、靜脈注射維他命、血漿置換術，生意極好。但他也時常開證明給當地保守的家長，讓沒有接受疫苗的小孩上學，因此成了社區的爭議人物。科學觀念和自我信念成了對抗的兩股勢力，理性和偏激的想法開始撕裂這個社區。

蘿莉塔對華森醫師的背景很感興趣，又問了一堆問題。我覺得像在人背後說人長短的，便不願多說，轉移了話題。

談到學校的事情時，蘿莉塔問我：為什麼社區裡從未見到非裔家庭，學校卻有不少非裔學生？

我告訴她，這是校區的政策，每年規定錄取某些附近的低收入居民。

她竟然有點不屑地說，她的雷蒙可是正正當當繳稅的美國人，可不願意將稅金浪費在這些只會撿便宜的人身上。

我忍不住惱火了。

蘿莉塔才到美國不久，對複雜的人種關係懂多少？她對這些事情的認知是來自電視劇和報章上的危言聳聽，非裔只會欺負亞洲人，天性懶惰，明明有手有腳，卻只拿政府補助金。她沒有實質接觸到真正的非裔，便已下了結論。

這個富庶的國家裡有太多的貧窮和不平等，美國夢只是一個口號。當一個人從出生開始，受到的待遇就和別人不同，周遭盡是販毒和犯罪，連開個車都能被警察阻攔當作是罪犯，如何抵達「美國夢」？

蘿莉塔沒有看到這些。（三）

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