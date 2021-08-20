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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

南國夕陽紅（二○）

凌珊

〈百草園和三味書屋〉像是觸景生情，高大的皂莢樹、紫紅的桑葚、珊瑚珠一樣的覆盆子；蟬鳴、黃蜂、和雲雀。廈門鼓浪嶼一帶的老房子多，跟百草園這樣的名字倒是很對應。上野櫻花爛漫的時節，望去卻也像緋紅的青雲──如今想來，會不會是那耀眼的三角梅呢？

如今再讀〈藤野先生〉，感覺像是海歸的魯迅懷想留學生時代的生活。遙想當年物以稀為貴的樹人兄給送到了日本仙台留學，當地人對來自古國的青年才俊愛護有加，特別是這個叫藤野的先生。於是老師鼓勵、學生感動。但是學生認為救國先於救民，或者做人比做事更重要，棄醫投文，海歸救國去了。

這一段留學經歷對魯迅的思想形成十分重要。魯迅認為藤野先生是自己一生中最感激、給予他鼓勵最多的老師。藤野先生的畫像掛在家中牆上，「有時偷懶時，仰面在燈光中瞥見他黑瘦的面貌，似乎正要說出抑揚頓挫的話來，便使我忽又良心發現，而增加了勇氣。」

這樣看來，某種意義上促成魯迅的其實是藤野先生這樣的說法，也不為過。魯迅來廈大的另一個成果是《兩地書》。兩地書分三部分，第二部分即廈門經歷，所以廈門也算是魯迅跟許廣平的定情地了。

日光岩邊題字人

魯迅在《兩地書》裡提到南普陀，還特別告訴許廣平：南普陀前面是海，對面是鼓浪嶼，從南普陀上可以照到廈大的全景。南普陀是福建有名的寺廟，我在鼓浪嶼看到的唯一寺廟，是在日光岩旁的弘一大師紀念園。看到第一眼時有些驚奇，因為想到杭州靈隱寺，不知道他原來跟鼓浪嶼也有緣。他在1936年，曾來此閉關修行數月。（二○）

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