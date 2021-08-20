蘿莉塔的美國夢（二）

趙梅英／圖

前妻搬到外州去，雷蒙負起扶養湯米的責任。一個大男人又要上班養家，又要照顧小孩，想必是不容易的事情。

沉默的雷蒙是個稱職的父親，湯米學校有活動，一定出現，安安靜靜站在觀眾席，看到熟人便靦腆地微笑。

這回，或許是年紀漸長，想要再嘗試婚姻找個伴，雷蒙在網路上認識了一個台灣 的女人。兩人都有結婚的意願，因此想過去當面處理這件事。湯米還在上課，不容易請假，便和先生商量，希望我們能趁他到台灣的時候，照顧湯米。

湯米和大兒子是同班同學，從小包尿布時便認識了。雷蒙能夠再婚是件好事，我們當然義不容辭。

幾個禮拜後，雷蒙和新娘子回到美國 ，接回湯米，大家都很期待認識他的新太太。

我們利用每月的聚會當作welcome party。平淡的日常生活裡，突然多了變化，雷蒙的新太太給大家帶了新鮮感。端午節快到了，那晚聚會的主題是划龍船，我忙了一天，在家裡游泳 池裡裝了木頭做的隔板，讓小孩們摺紙做紙船，在池裡比賽，看誰的船快。

我們家的院子很簡陋，幾年前搬來後沒有再裝修，還是老房子的面貌。游泳池也舊了，但此時池邊的木蘭花飄來淡淡的花香。夕陽下，花朵露出奪目的光彩，甚是漂亮。園子外頭任何政治和社會黑暗的不如意都擋在鐵門外，在異鄉種種挫折也暫時忘記了。小孩興奮在池邊賽船，媽媽們在廚房裡看著youtube做粽子，糯米掉了一地。一群人笨手笨腳的，都是憑著模糊的記憶，拿著香蕉葉混亂包著，重點不是粽子成功與否，而是營造那種稍微像混雜著中西文化、飄著古時代的詭弔氣氛，這就是大家公認的中國情懷。

這時鐵門一開，湯米興奮跑進來，跟著池邊的孩子一起摺紙比賽划船。

接著雷蒙走了進來，隨後跟著一個穿洋裝的女人。

今晚的女主角，蘿莉塔，登場了。

她一看就知道不是我們這一群媽媽團的團員。蘿莉塔穿著時尚，三寸高跟鞋踏在院子的石灰地上發出響聲。這種居家場合裡，她的打扮稍嫌慎重，但想是第一次參加聚會，想給大家一個好印象。她的五官細緻，卻因為上了濃濃的妝，看起來有點不友善。

蘿莉塔踏進廚房裡，看到一群媽媽笑著綁粽子，手腳笨拙的，廚房又亂哄哄的，似乎忍不住皺了一下眉頭。但在沒人察覺前，立刻整理好表情，臉上堆起了笑容。

她把手裡漂亮的蛋糕放在桌上，英文帶著口音，有點吃力，但很積極地跟大家打招呼。

我們看到蛋糕盒的名稱，是家價格昂貴的著名糕餅店，不禁稱讚她的眼光。

「這家蛋糕店很有名喔！妳才來美國不久，就知道了啊！」

「看網路上推薦的，起司蛋糕還是幾天前預訂的，現場還買不到。」蘿莉塔沾沾自喜地說。

「要不要跟我們一起包粽子？」一個媽媽好心地說。

蘿莉塔打量著廚房。大同電鍋裡蒸著米飯，凌亂的桌上擺滿柴米油鹽醬醋茶，鬧哄哄屋裡的女人都是不修邊幅的老媽子，她好像有點失望。

都是美式影集的錯吧，營造出一種假象，好像美國聚會都像好萊塢名人堂，一群穿著光鮮的俊男美女喝著雞尾酒。

這種樸實的家庭聚會讓她大失所望。她對包粽子沒有興趣，走了出去，到池邊和雷蒙並肩站著，看著小孩玩賽紙船。

蘿莉塔的身材曼妙，看得出是刻意保養的形態。不出所料，那天晚飯，她飲食小心，沒有碰粽子，連自己帶來的起司蛋糕也只吃了雷蒙盤裡的一口。一群媽媽倒是大快朵頤，粽子、蛋糕吃得很爽快。到了個年紀，身材一旦變形，反而輕鬆，不用像年輕時緊張兮兮害怕變胖。不是這樣嗎？工作穩定、家人都健康，就能開心過日子了，至少大家是這樣說服自己的。大多數聚會裡的家長都是這種心態，因此一眼望去，都是大嬸、大叔的身態，穿著大賣店的平價衣服，追著孩子逼他們吃東西。想像不到這些社會菁英，在職場也有叱吒風雲的一面。（二）