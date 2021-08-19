「是有過機會的，只是這裡面，你曉得的，我們中國 人，兒女跟長輩怎麼去談這樣的問題？我一直很失敗的。你都不能相信，我有個看了很長時間的心理醫生，都成了朋友，我都沒有向她講到這一層。跟桂瓊也沒說過，千頭萬緒，無從說起。我們就是法赫德和阿莉希婭父女那樣在沙漠裡爬行的旅人啊！好在我比阿莉希婭幸運，趕在夕陽落山前走出了沙漠，還能跟我爸說了他最想聽到的話。」

戴著口罩 的歡歡側過身來，向柳瓊張開雙臂。她們輕擁著對方。「柳瓊姊，我為你高興。我相信伯父聽到了你對他說的話的。」歡歡鬆開手，一邊啟動車子，又輕聲說：「這對你其實更重要。」

「希望是這樣。」好一會兒，柳瓊才自語般地說。

5

「金柏長者之家」的電話，是在柳瓊和桂瓊一家吃完晚飯的時候打來的，簡直像是有人專門掐算過時間。

一聽桂瓊的哭聲，柳瓊就從椅子上緩緩地站起來。傑克幾乎是跳起來的，他大步走過去抱住桂瓊。柳瓊繞過餐桌，與桂瓊和傑克擁抱在一起。她正對著餐廳的窗，一抬眼就看到了窗外的明月。父親上路了，他肯定能記得，要往那亮的地方去。柳瓊的眼淚下來了。

剛吃好晚飯上了樓的小菲和小明姊弟「咚咚咚」地跑了下來。身材壯實的他們已經高出柳瓊一大截，臉上卻仍帶著稚氣。

「外公走了。」傑克走過去，努力鎮定地告訴他們。

小菲的眼睛一下就紅了，叫了一聲：「啊，不！外公！」便開始抹淚。一米八幾的小明轉過身去，和姊姊擁抱在一起。小菲哭著跟傑克說，他們要跟著一起去「金柏」。（四三）