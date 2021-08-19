陳帥哥跟看宿舍樓門的阿姨交代安放好我們的行李，枚麗和我於是可以空手來場廈大校園自助遊。天氣好，又有湖。眼前這個湖，美名芙蓉。又見到鳳凰樹了，還有高高的椰子樹，樹下的花陽傘。陽光從樹縫隙中射過來，在草地上投下斑駁亮影。五月天正值畢業季，男女學生們穿著畢業禮服在樓前擺拍畢業照。

遠山淡影，遠處廈門的兩幢高樓在濛濛的天邊露出影子。

定情地

按圖索驥去找魯迅紀念館，繞來繞去，問校園裡路過的同學，竟然也不知道。結果就在問的這幾個學生要上課的教學樓後面，很長的一幢二層樓。魯迅是1926年十月到的廈門大學，1927年一月中就離開了，不過三、四個月而已，時間短暫，影響卻深遠。

某次他演講，上來就跟學生們說「少讀中國 書，做好事之徒」。魯迅自己也身體力行，買書都是內山完造書店 裡的日文原版。魯迅跟內山完造的友誼更是源遠流長，受日本的文化思想薰陶可見一斑。

魯迅紀念館是他當年居住的集美樓，想像一下房前屋後，都是魯迅生活、工作過的地方，感慨萬分。許廣平給魯迅縫製的茶壺套紅花綠葉，平靜美好。魯迅寫作的書桌、睡的床鋪、茶具餐桌，一切如昨，彷彿時光停留。

生活是現實的，浪漫在回憶和小說裡。展覽室裡兩個負責看管的男女學生頭湊在一起玩手機 ，桌上擺著敞開的書，兩個人看書兼職加玩手機。女生一個勁兒地點播男生手裡的手機，青春歲月裡的歡喜無憂。

鳥語花香的地方似乎能滋生靈感和愛情，或者說文字跟地方也是有緣的。魯迅的〈百草園和三味書屋〉以及〈藤野先生〉，都寫於廈大。（一九）