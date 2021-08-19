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美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

四分之一英里（七）

凌嵐

黑夜，以及迎面飛來的大地，像張開懷抱那樣對我誘惑著：來吧、來吧，到這裡來吧！

雖然報導寫得明明白白，但我還是忍不住想起一個陰謀論：西西會不會是被員警從樓上推下去的？這篇報導最讓我難忘的地方，是西西和我是同一天到美國的。如果她也是從浦東機場出發的話，我們甚至坐了同一個航班。就像電影《甜蜜蜜》的結尾，我們從不同的方向，同時走過海關的轉門，抵達這個世界，好像同一個時辰投胎的嬰兒。

那些天帶著這些奇奇怪怪的念頭，我上下班都頭腦昏沉，每天遲到四十分鐘到一個小時不等。有一天小艾忍無可忍，我一進門她就走過來，虎著臉問：是不是你已經知道花椒問題解決了，所以才敢遲到的？

我搖頭，朝辦公室前門那排書架望去，大驚失色，問：「辦公室門口那隻招財貓怎麼不見了？」

小艾拿我沒辦法，她聳聳肩，翻了翻白眼說：「法拉盛有成千上萬隻招財貓，每個商店都至少有一尊。你不擔心自己遲到，卻在操心招財貓！這樣吧，你必須在下午兩點之前，把昨天所有的電匯單子審了，交給我存檔。」做為公司裡的資深員工，小艾對我發號施令。

辦公室裡有一隻舉起爪子祈求好運的招財貓，不知道是誰帶來的。每次大掃除我們都說，這東西不應該擺在門口，搞得公司像餐館一樣。但這東西看久了，誰都沒有動手把它扔掉。

媒體對西西的報導中，也提到房間裡同樣一隻的招財貓，還拍了照片，附在那篇報導上。有天中午我比劃著問過公司樓裡做保潔的波多黎各大姐，是不是把那隻發財貓收起來了。（七）

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