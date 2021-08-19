蘿莉塔的美國夢（一）

趙梅英／圖

最近我跟先生的感情很不好。

說實在的，這都得怪那個女人，蘿莉塔。

回想到蘿莉塔還沒有出現的時候，人生真是美好極了。

多年來，我們和三個小孩住在這個傳統的美國 小鎮，每間屋瓦白磚的小屋前有美麗的庭園，一年四季蝴蝶圍繞著花叢，粉嫩的花瓣在微風裡擺動著，動人極了。若不是聽到不遠處傳來呼呼的高速公路雜音，真以為置身世外桃源。

在這個大多數是白人的社區裡，大家維持一種微妙的默契。附近是軍營，因此鎮上有許多職業軍人的家庭，都是虔誠的基督教徒和美國愛國者，對不同膚色的人保持禮貌，但總有個無形的障礙物隔離彼此。雖然這是加州 ，思想應該開放前衛，但這個海邊的小鎮，卻依然沉浸在古舊的傳統裡，白人覺得他們是這個國家理所當然的主人，其他都是外人。這兒的亞裔大多是醫師、工程師，說著流利的英文，和白人融洽相處，多年來倒也相安無事。至於他們心裡到底怎麼想，還是不要知道日子好過些。

當地的亞裔人不多，父母熱中教孩子中文，便成立了每月一次的聚會。孩子都上當地小學，幾個家庭有華人、ABC，也有混血兒和異國婚姻的夫妻，宗旨是學中文，但一個月一次的聚會能學會多少中文呢？大家心裡有數，但依然熱忱捧著水餃、春捲一些仿似中國菜的名堂放在桌上。電視螢幕播映著配中文的迪士尼 卡通，孩子們坐在地上，似懂非懂看著獅子王說中文，心裡也許嘀咕這種中西混亂的聚會，只是讓大家神經錯亂。

家長們都是白領階級，穿著整齊、態度優雅，談著solar panel和電動車的趨勢，嘴裡流利的英文，比金髮、白皮膚的美國人還更洋派。夜晚的月亮格外皎潔，一時忘了彆扭的身分和醒目的膚色，倒像是飛往外星球的太空梭，前往新的殖民地，那兒一切的想法新穎開放，接受任何種族、宗教、性別，宛如大同世界。

當然這只是一種天真的幻想，若是有此類的太空梭，裡頭也必有爭議和吵鬧。和平是一時的錯覺，在這個大熔爐裡潛伏多年，大家都知道生存的規則，有些話不用說得太明白，以免傷了感情。因此每個人守著規矩，只談不及邊際的東西，譬如新科技和體育節目。至於政治，那是敏感地帶，踏到地雷後就血肉橫飛，因此就像屋裡的大象，只能感受，不能言喻。

那個晚上，小孩安靜看著迪士尼中文版電影，乖乖喝著紅豆湯。媽媽們在廚房裡分享著如何提高孩子標準考試分數和錄取明星高中的撇步，男人們則繼續探討Tesla股票的行情。我看到雷蒙和先生到外頭院子抽菸，心裡很不高興。雖然知道先生是所謂的social smoker，只是跟朋友聊天時叼根菸，無傷大雅。但在一群孩子面前，還是壞榜樣。人多我也不好發作，等到散會大家離開後，才一邊整理凌亂的屋子、一邊提高聲調埋怨他：

「叫你不要再抽菸了，還在小孩面前，真難看！」

「也不是我要抽的。雷蒙有事跟我商量。看他有心事，才陪他說說話。」

「心事？雷蒙怎麼了？」一聽到話裡有八卦成分，我停止手裡忙碌的工作，好奇瞪著先生。

雷蒙是個台韓混血兒，小時候從媽媽那兒，學了幾句音調奇怪的中文，除此外算是道地的美國人。高中時父母都過世了，也沒有其他手足，一個人在加州長大。雷蒙的個性沉默，現在是房貸業務員。他其實不適合做業務員，不擅長和別人哈拉，聽說生意不是很好，很多時候都是壓低自己的佣金，才拉得到客戶。

在姻緣路上也走得不如意，是個單親爸爸，和三年級的兒子湯米住在購物中心旁的公寓裡，有空便和一些社區裡的爸爸們在公園打籃球。單身幾年，也沒聽他抱怨。

其實他的前妻，大家也認識。兩人還沒離婚前，也會一同出現在家庭聚會。前妻是金髮碧眼的美國女人，湯米是混血兒，有著深邃的大眼睛和筆挺的鼻樑，是個小帥哥，也很乖巧。兩夫妻不知道感情出了什麼問題，抑或是文化差異。當初鬧翻時，兩人在社交圈子消失了一陣子，再次出現時已經離婚了。（一）