「我那時當然不知道她要帶我們去哪裡，但她壓抑淒涼的哭聲讓我明白，那肯定不是個好玩的地方，而且還要吃藥。」

「柳瓊姊──！」歡歡輕叫了一聲。柳瓊搖搖頭，她要說出來。

「後來，我媽就真的沒再回來。桂瓊很快就給帶去了杭州。家裡的氣氛變得更壓抑，我都不能大聲說話。我聽到周圍大人們在說『服毒自殺』這個詞，也不肯定是講誰。我們前樓有個老伯是上吊自殺的，我跟著大孩子去看了，那哭天搶地的家人，老伯伸出的長長舌頭，把我嚇壞了。曉得了『自殺』是件很可怕的事，心裡很害怕。師大到處設了崗哨，教工食堂、學生食堂都有戴著紅袖章的人在抽查路人，說在防範壞人投毒。大人又在說，桂林很多單位都進入戒備狀態了，說師大有實驗用有毒試劑丟失。家裡還來了五、六個人，把全家上下翻了個底朝天。那些人用皮帶『啪啪啪』地抽著家具，傳到我的耳朵裡，全是『毒藥』這兩個字。」

歡歡輕輕地握了握柳瓊的手。

「到了上學的年紀，聽老師在說，我就是那『媽媽服毒自殺的孩子』。我開始能夠將各種片段連起來了，一下明白了我媽講的『把她們一起帶走』是什麼意思。我躲著哭了一個下午，就是不願吃飯，總覺得飯裡都有藥水的味道，又不敢說。我爸那時去郊區農場勞動了，見不到人。奶奶給我熬粥，逼我喝。如果餓了，我就喝兩口，之後就反胃，一直吐。人的胃是會伸縮的，時間久了，吃得越來越少，也不會覺得餓，這些年就這樣過來的。」

歡歡猶豫了一下，又說：「你從來都沒試過跟伯父談開？」（四二）