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南國夕陽紅（一八）

凌珊

司機還在喋喋不休，意思是熟人不跳到眼皮底下是不算數的，好像還有信任危機？此時手機微信上已經跳過好幾條資訊，想起林老師特別交代的帥哥學生，心裡糾結著要不要跟他警告一下，等下帥哥進來，不要給這味道熏死才好。可是如何解說呢？正盤算著，車已經到了門口，老遠便看到了帥哥陳，氣質像志摩詩人。

帥哥身手敏捷，車門一開的瞬間，他已經跨進來了。司機繼續焦慮：你可以進校門嗎？要進到裡面啊！還沒等帥哥發言，他又說：這麼多人都說是你學校的學生，能過去嗎？

陳帥哥此時已經把腦袋別到窗口後轉四十五度，如果可以跳出去，估計也會就地縱身一躍。

想起魯迅剛來廈門的經歷，某次去銀行兌支票，被那櫃檯後面的辦事員莫名追問：這是你的錢嗎？你是幹什麼的？你也不像有錢的樣啊！

魯迅鎮定自若。難道沒有人教導過你，這是在侵犯別人的隱私？

魯迅沒理這人，四百大洋提走而去。

廈大風景優美早有所聞，海邊、綠樹，加上文化歷史令人側目。眼前綠樹環繞、鮮花盛開，宿舍樓也很獨特。紅磚樓，但是給白磚鑲嵌了花邊，是那樣俏皮地繞著拱洞門樓，小橋流水一般的長廊、門柱。最有趣莫過那飛簷，在樓頂邊角翹起來向上，鳥兒一般要飛出去。

想起徐志摩，某一年在華東師大參加英文小說年會，華師大的前身有大夏大學的一部分。大夏的亮牌子是徐志摩，而大夏其實就是廈大的迴音──廈門大學當初開闢出去的一部分。很多時候這些事物、地方與人，就是這樣千絲萬縷聯繫起來了。（一八）

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