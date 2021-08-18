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四分之一英里（六）

凌嵐

她一邊說，一邊在點手裡的銀行電匯單子，手指熟練得像賭場裡的發牌員，跟我聊天並沒有讓她的動作慢下來：「當然可憐，但做按摩女這行是高風險的。更多的時候下毒手的是嫖客，嫖完了，不付錢還要搶站街女手裡的現金。這種事常發生。還有那種精神有毛病的低級嫖客，喜歡虐待妓女。所以死於非命的妓女總是傷痕累累，很暴力、很血腥。不過，死在員警手裡，或者間接被員警逼迫跳樓，這我還是第一次聽到……」

「啪」一聲，小艾按了一下手裡計算器的回車鍵，算出那疊單子的總數。她扯了一張紙，把總數寫在紙上，用橡皮筋綑住那疊單子。小艾熟練而機械的動作，讓我聯想起我們的身體，在報廢以後被一隻看不見的手摺疊歸類，然後按部就班地回到永恆的大循環中，沒有國籍、沒有疆界、沒有永久居民或者戶口的差別。

一道微薄的淡白陽光從窗中斜照進來，照亮辦公室我和小艾共用的這一角。小艾起身，把一盆吊蘭和一盆發財樹挪進那個陽光的小框裡。於是陽光帶上一點綠意，一點汪著水的灰塵在聚光燈一樣的空氣中飛進飛出……我還是在想著西西。

樓外有警車疾馳而過，一聲急似一聲，催命一樣，員警不知道又要衝到哪裡去抓壞人。那天晚上西西站在陽台的藍色塑膠小板凳上，從陽台上看到樓下的情形──一隊穿黑色制服的男人，強壯有力，帶著武器……他們疾步上了樓梯，狹窄的樓梯間迴響著那些穿皮靴的腳步聲，然後他們大力拍門──那是死亡步步逼近的聲音。我好像穿越進一個陌生女人的身體裡，驚恐中的震顫，在走投無路時縱身跳下。（六）

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