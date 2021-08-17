車裡一片沉寂。車窗外來往的車子那忽明忽暗的燈光，讓柳瓊有些恍惚起來。

「我一直記得那個夜晚，應該是我媽被帶去隔離的前夜。我很早就被她抱上了小床。她應該是剛洗好了澡，我記得她身上淡淡的痱子粉的香氣，還有她身上那件鐵鏽紅的短袖衣。我們的住處很小，奶奶帶桂瓊住在外邊兼做飯廳的小屋裡，我的小床就靠著書桌，跟爸媽的大床呈丁字對放。後來很多年都是這樣，所以我記得。隔著蚊帳，我聽到爸媽在書桌前唉聲嘆氣。後來想，應該是我爸在安慰我媽，因為我聽到我爸在小聲說話，我媽在哭。平時總是我哭，大人安慰我。但那段時間，好像她的脾氣特別差，但我沒聽她哭過。我在蚊帳裡發抖，突然就聽她說──她的聲音壓得特別低，她是哭著說不想活了。就是想到柳瓊她們這麼小，怎麼辦。我聽到自己的名字。」

柳瓊從來沒有跟人說過這個場景，連南茜也沒說過。南茜是個美國 人，她怎麼理解得了這種情境？用她那種理論一套，不知要跑出多遠都拉不回來。柳瓊也沒跟妹妹說過。可憐的桂瓊對母親連印象都沒有，那就讓那個空白留存在那裡吧！為什麼要塗黑它，生生給桂瓊套上一個枷鎖？再說傑克是個美國人，小明、小菲是ABC（美國出生的華裔 ），他們更沒有能力去理解這一切。

柳瓊的眼淚出來了。歡歡抓住了她的手，將車子拐進路邊一個超市的停車場裡停下。

「我不記得後來父母還講什麼。我記得的就是我媽壓著聲的哭，父母很細碎的話語聲。我只聽懂了，我媽想要在飯裡放藥，帶我們一起走。」（四一）