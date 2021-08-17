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南國夕陽紅（一七）

凌珊

小市民

去廈大，沿著當年林語堂、魯迅的足跡。

從鼓浪嶼出來，計程車不好搭，似乎這是一個普遍現象，要不太近不拉，要不太遠。總之，坐上這輛車時已經是等了一段時間，招手也招累了。才發現好像有點兒上了賊船的感覺，這位司機不停地講，主題思想不變，就是太近了，這麼近不應該坐出租。還有廈大不好停車，最好是讓熟人接應一下。最最好呢，是能讓他進校園裡，這樣可以拉到回頭客。總之這一切要拜託熟人，這就看你倆的能耐了。

幾分鐘不到，我跟枚麗已經成了這計程車司機對人生成功與否的衡量桿了。

雖然坐在後排，他口若懸河時散發出的不知名味道直驅後座，橫掃車廂。於是想出租司機章程裡第一條規定，應該是清潔衛生。

對付他的那些無數個「太近」，枚麗倒是很有耐心，估計是在再生環境的薰陶和鍛鍊吧！枚麗跟司機一路周旋安慰，再加保證有熟人接應。我們這是到了關係網，想起昨天準備來廈大，才發現要預約，而且是提前三天，開始焦慮沒有熟人。

我想起寫作的文友，於是聯絡相告，發動人民戰爭的形式，加了兩位林老師微信，廈大的林老師特別推了她的學生接應。這樣想著呢，車已經臨近廈大。司機緊張萬分，大致是說這個道是單行，不能久停，你的朋友來了沒有之類。

想起為什麼一個國家的國民會緊張，這種緊張因素是如何造成的。如果緊張度可以用數據衡量，是否國人數字直上雲霄？因為這些不便、不安全感、不確切性、不合作精神、不……？

反正我從家人那裡，第一手感覺到了緊張。大到上飛機排隊，小到買東西，這些在在都是緊張因素的存在根基。（一七）

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