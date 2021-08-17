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四分之一英里（五）

凌嵐

她多次向自己的移民律師哭訴：「被抓會不會留下不良記錄，影響綠卡申請？」除了擔心身分的問題，讓西西心裡充滿恐慌恥辱的是被抓後的程序──她將被戴上手銬，推上警車和其他站街女一起帶走，送到局子裡，罰款幾百美元。在警察局裡，她會受到各種羞辱，包括被放出來前，可能還要給員警來一次免費的性服務，「反正你就是做這個生意的嘛，幹麼不給我也服務一下？」員警會笑嘻嘻地問，這是掃黃的潛規則。四十街是紐約員警喜歡來進行掃黃的地點……

報導裡還有西西生前所住的小公寓的照片，裡面的布置一看就是法拉盛這一帶公寓風格──古典風的帶金色合成木雕花邊的鏡子、赭紅色的鑲釘皮沙發、赭紅色的鑲釘床板，床上和桌上四處擺著粉色的公仔絨毛玩具。旁邊是塑膠梳子、捲髮用的電熱捲拖出一條黑色的電線、帶花結的髮卡……照片甚至拍了壁櫥裡掛的衣服，貼亮片的短裙、帶毛茸茸的大翻領的夾克。其他的照片是從國內趕來料理喪事的西西弟弟劉海，他愁眉苦臉的臉部特寫。同來的老母親木然地坐在群租房的單人床上，床邊小桌上放著一堆藥以及裝食物的外賣簡裝盒……

我都懷疑這個記者有點窺視癖。這些物品的主人的臉一直在我面前晃著。我唯一一次遇見她，那時她還活著，吃炸雞柳、加辣、喝紅牛。然後，就像擰了一個開關，她「啪」的一聲煙消雲散。

我把這個報導給小艾看，她已經讀過，全紐約的華人應該都讀過了。你知道，這種慘事傳得很快的。

「你不覺得她可憐嗎？」我問，小艾面無表情地點點頭。（五）

紐約 警察 法拉盛

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