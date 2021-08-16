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是時候了（四○）

陳謙

「2011年她十四歲時，她父親在黎巴嫩的難民營裡，作主將她嫁給了一個有美國身分的土耳其商人。」

「是童婚呢，啊。」

「那個商人將她帶到了美國，當然用的是假身分。這些年間，她的家人做為難民，一個個也通過各種管道，輾轉來到美國。阿莉希婭在二十歲那年，終於與土耳其商人離婚，開始獨立生活，一邊打工、一邊上學。她拒絕與父親聯繫。直到父親去世，她重新審視父輩的人生後，接受了這樣的說法：在悲慘的時勢下，小人物的父親為家庭做了他能夠做的最好的選擇。自己沒能在父親活著的時候跟他和解，讓她特別後悔。她父親一直都讓家裡的親友給她帶話，他們安慰老人說，話都帶到了，阿莉希婭答應隨時會來，所以父親才會總在等她。說到這裡，她又哭了起來。要知道，她說自己早年的苦難時，可沒有掉淚啊！」

柳瓊揩著淚，停了好一會兒才說：「真是不幸的家庭各有各的不幸。我媽是自殺的，這你肯定知道，對吧？」

「我小時候只曉得你媽去世很早。到上初中的時候，師大給你媽補開追思會時，才聽大人講了她是自殺的。桂瓊也告訴了我。我記得桂瓊說，沒有媽媽，是很不一樣的。」

柳瓊的聲音變了：「歡歡，謝謝你告訴我這些，是有點晚了，但願還沒有太晚。我剛才跟我爸說了，我已經放下。我請他也放心，也放下。我覺得他能聽到。」

「你說了要放下什麼嗎？」歡歡有些遲疑地問。

「如果我爸能聽到，他會很明白的，這點我很肯定。」沒等歡歡回話，她又說：「他應該聽到了。我幫他擦了眼淚，很大的一滴，只一滴。」（四○）

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