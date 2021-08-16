向著海浪彈奏

鋼琴館是菽莊花園的一個樓改建的，可想而知花園之大。據說頤和園就是慈禧按照菽莊花園的樣式而來，北海則是取自鼓浪嶼海岸的靈感。北京 沒有海，鼓浪嶼則是天造地設，把大海收進囊中。所謂藏海，天之驕園，靜動相宜。

如此大好的地理環境，如今也只能感嘆唏噓，就像老華僑的故事一樣，把海外積攢了一輩子的鋼琴、風琴，全部捐獻給自己的出生地。只能證明，葉落歸根，一個人的出生地跟他的生命軌跡有多麼深遠的關係。只能說明，做中國 人不易。

如果音樂是語言，鋼琴就是話匣子，所有的音樂家都是語言天才。鼓浪嶼的鋼琴故事都帶著幾個「最」──最大、最老、最奇特，立式、四角、手搖、腳踏。關鍵詞可以包括：世界大師、世界大戰、皇室御用、海納斯。這些琴經過無數大師的手、經年累月的風塵，和世家人們之手。

工作人員例行上來彈奏表演一曲──〈鼓浪嶼之歌〉。如果《暴風驟雨》是北方土改的故事、《上海的早晨》是上海資本家的改造歷程，那麼此地能記錄的就是華僑的情形。荒蕪的豪宅、無處尋蹤的後人們，抑或憤怒的財產人。批鬥不了，因為人都跑了。也無須瓜分，直接獻上好了。突然就明白了，為什麼沒人寫這裡的故事了。不想讚美歌頌，就只有三十六計，走為上策。

老先生大名胡有義。胡有義的這些寶貝們，傾家蕩產積攢了一輩子的鋼琴精英們，如果不放這裡，又放哪裡呢？留在新加坡 ？所以真是應了民國首富的那句話：「天下不相中國……一入國門，即思竭涓埃之極，乃卒未酬所志。」生而為中國人，有時注定了壯志未酬。（一六）