「在公寓裡她和顧客說了幾句，西西立刻意識到，對方是前來釣魚抓捕按摩女 的員警。她憤怒地把他推出去，關上了門。西西之前因為非法賣春被捕過，她知道接下來會有更多的員警衝進來。果不其然，一隊員警很快來到小公寓的樓下，大力打開那個鋁合金防盜門，穿過布滿灰塵的門廳，踩著破舊的猩紅色地毯，騰騰地登上五十多級台階上了樓。

「樓道裡的中文標牌上面寫著：『這裡沒有駕校，你找錯了地方。』這是皇后區 地下按摩的行業黑話。然後，這些人就到了她家門口。

「從門旁邊的監視器上，西西看到員警上樓。然後聽到他們砸門，『員警！開門！』的喊聲響徹樓道。大門出不去了，她只能衝到公寓朝北的陽台上，那裡能看到樓下熙熙攘攘的街道全景。日日夜夜，晴天或雨雪天，這條街是她和搶生意的姊妹們招攬路過的男人的地方：按摩嗎？按摩嗎？

「狹窄的陽台欄杆只有兩英尺高，約合六十釐米。那裡放著一把掃帚、一個塑膠水桶和一只藍色小凳。她穿著高跟鞋的腳踩到小凳上，瞬間後，她已經俯身跌落，身體朝樓下那條長約四分之一英里的四十街的堅硬路面撲了過去。臥底員警的工作完成了，他走出大樓朝右轉，就在那一刻，那名剛剛向他報了服務價錢的女人擊中路面，落在離他不遠的地方。這個以『西西』為名的華人女子過去三年在這裡謀生，現在死在這裡。她頭著地撞在水泥路面上，顱骨破裂，腦漿和血濺灑在地上，場面慘烈。」

報導還說，如果這次被抓，將是她第三次在掃黃行動中被捕，這也是正在申請綠卡 的她最擔心的。（四）