花園外面富麗堂皇，裡面卻是籬笆和菊花，平凡而居家。如果按照小說 的形式，其背景不輸《紅樓夢》。北漂的甄寶玉可以換成橫跨台灣 海峽的賈寶玉，說不定會出一個鼓浪嶼大觀園來。

林公子自己也擅詩文，花園各方名字處處匠心。初建成時，還建有專門的菽莊吟社，印行刊發《菽莊叢刊》，成立詩社「菊花詩會」，多時有三幾百人清雅相聚，吟詩作畫。

摘首看看：四十四橋紀落成，梁空支海渡人行。扶欄百丈水千尺，樂事年年月長明。

這首的要點是作者，作詩的是林公子夫人龔雲環。龔夫人乃大家閨秀，關鍵是林公子來到鼓浪嶼，跟本地姑娘結婚，台灣郎娶當地妻子，可算是兩岸通婚之先驅者。他也是寶玉一樣的情聖，巨石上雕刻「心印」字跡，表達對妻子的愛一如既往，過世多年，還寫詩銘記。《紅樓夢》中的「秋爽齋偶結海棠社，蘅蕪院夜擬菊花題」簡直就是寫的他們這種情形。

當然故事也一樣悲歡離合，林公子這樣一個情聖，也有三妻六妾。1948年回台灣時，大太太這個龔雲環和二姨太都已去世，三姨太留在鼓浪嶼，四、五、六姨太去了台灣。

好像這個故事也有《雷雨》的背景和趨勢，只是1951年林公子就去世了。兩岸失聯後，三姨太因為沒有經濟來源，窮困潦倒，1955年把這個菽莊花園獻給了國家。

他們原先住的林氏府也上繳，以便能更好地修復。誰知，林氏府卻被賣給了私人，如今更改成了旅館 。林氏後人憤憤然發誓，永不回大陸。

倘若編成故事，小說以先知的角色預告，先就適機把房產賣掉，去往台灣或者海外。那，估計就不會有後人再也不想回到鼓浪嶼的情形了？（一五）