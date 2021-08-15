我全身上下激烈地戰慄著，無法忍耐這種甜蜜的滋味，我無法承受世上居然有這麼強烈的愛情，而我居然可以如此完整而深刻，毫無保留地深愛著一個女人。而且這是再也不會改變的了。

「這、是、再、也、不、會、改、變、的、了。」

我一字一句，緩慢而堅定地對自己說著這句話。我想起了小時候曾經從噩夢裡痛哭著醒來，那時媽媽溫柔的手立刻伸過來拍撫我，安慰著我；我還想起了在庭院裡媽媽幫我剪頭髮時，髮尖那種輕微麻癢的舒服的觸覺；我想起了那一首總是可以讓我安睡的古老的搖籃曲──我想著這些，不由自主地想伸手去推開阻擋於前面的什麼，而那就像是我突然來到了某一道門檻或是界線之前，比如說，當你在這個夢裡突然穿過邊界，到達了另一個夢？我搖搖晃晃地試圖前進──

而就在那些不斷地旋轉扭曲，彷彿因為質地不同而幻化出各種奇異 光影的牆壁與牆壁之中，突然跳出來一個確定的影像：那是一隻玳瑁色的中型犬。

牠不斷地逗弄著某件東西，發狂地搖晃著牠的頭，時而將它遠遠地拋開，時而又將它狠狠地咬起。有時就像是突然發現到自己的尾巴似的，驚奇而堅持地轉著圈圈去咬自己的尾巴，當然那是毫無意義的，偶爾就算牠咬到了，也很快就鬆口了。

我無意識地朝著牠的方向走過去，而牠轉頭看了我一眼，連一個喉嚨深處的低吠都沒發出，就以驚人的速度落荒而逃了，從牠嘴裡掉下來一個東西。我湊近前去看了許久之後，才從筆身上斑駁的公司名稱看出來：原來，這是我當初拿來丟狗的原子筆，這時已經遍體咬痕，幾乎看不見原來的顏色了。（全文完）