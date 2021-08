王幼嘉/圖

炸雞店裡暖氣開得很足,熱哄哄的,每一個餐桌上吊著白熾燈圍著紅色的燈罩,暈著一團一團紅色的光,看著像麥當勞,但比麥當勞要髒、要好吃。空氣裡飄著辛辣的油炸食物的香氣,聞著很膩又很解饞。店裡還有不少顧客,都是拉丁美洲裔人模樣,膀大腰圓,在埋頭大吃。凱辛娜大道到晚上這個鐘點,華人已經很少了。

我看了一圈,只在門口的火車座上找到一個空位子,於是背朝門坐了下來。坐下來就覺得頭頂上暖氣開口的風猛烈地吹著,我被那股妖風吹得渾身無力,心裡極不安穩。但我是真餓了,不想再起身把堂吃換成外賣。所以我耐著性子,坐在那裡,等著叫我的號去取炸雞。

這時店裡進來兩個穿緊身牛仔褲的女子,頭髮都紮成馬尾,其中一個脖子上繫著黑紅相間的圍巾,圍巾末端長長的穗子一直飄到腰間。她頭上還戴著卡通風格的大蝴蝶結的粉紫色髮卡。年齡像二十出頭,嘰嘰喳喳地說著國語,朝店的深處走,背影窈窕。

我盯著她們的背影看,想看看這兩個身材瘦丁丁的女人長得什麼樣。結果那個繫紅黑圍巾的俏人兒果然回頭,她朝我這裡掃了一眼。在那一瞬間,我們對了一下眼神。就那麼一眼,我們彼此就知道不是一類人。我知道,她也知道。

我比她年輕,但打扮上絕對比她老氣,你也可以說知性──白襯衫、米色的毛衣、黑西褲、黑色的羽絨夾克,臉上不施脂粉,最多塗一點口紅。她就不同了,她的五官姣好,頭髮染成焦糖一樣的顏色,瀏海燙成捲兒,圍著一張瓜子臉,細細的鼻樑很清秀。她打著洋紅色的眼影,比我漂亮、比我艷,你也可以說那是風塵感。

如果在國內,深夜一家餐館裡就是天天遇到,我們都不可能成為朋友。現在呢,假以時日,晚上在法拉盛 的哥倫比亞炸雞店多見幾次,我們或許會成為熟人,彼此聊幾句怎麼到美國來的、來了多久了……但這一次,時間不在我們這一邊,就像那首英文歌唱的,Time is not on your side:

你的袖子上有綻裂的破口,

而你無視,繼續在街上高聲吟唱,手舞足蹈;

有台小黃就在你身後,

你才不管它呢,

因為你就想瘋狂一整夜。

一切都會好好的,

你說,你還有時間。

是啊,一切都會好好的,

只要再一些時間……

炸雞店的黑人服務員似乎跟她們很熟,站在櫃檯後面,直接問她們要喝喜力還是紅牛。說「紅牛」的時候,用的是普通話發音,而不是英文Red Bull,可見這兩個是老顧客了。她們倆嘻嘻哈哈地喝著飲料,在店裡很是放鬆的樣子,的確是在自己的地盤上。

回到辦公室,小艾已經回家了,留了一張字條,說花椒問題似乎解決了,國內公司託關係,請了使館的商務參贊明天出面解釋。別急,Time is on our side,時間在我們這邊。看完字條,我釋然,打電話叫了電招車回布魯克林。

第二天,早上起來刷牙洗臉的時候,我打開電視,看「紐約第十三台」晨間節目,才知道出事了──昨晚約十一點鐘,一個華裔站街女從法拉盛四十街一個舊公寓四樓樓頂的小陽台上墜落下來,頭先著地,當場死亡。當時紐約員警在搞一個掃黃行動,釣魚執法,她跟其中一個員警發生爭執……然後,就沒有然後了。

電視鏡頭出現了四十街的街景,出事的那棟紅磚小樓,外牆上貼著中文字寫的髮廊和駕校的廣告。鏡頭裡街道的樣子,看一眼我就知道在哪個位置,一三五號,一樓是賣海鮮乾貨的鋪子。

殞命的女人的大頭照、生活照,都在電視上公開了:瓜子臉、五官精緻、細巧的鼻樑……在炸雞店裡對我回頭對視的女人,此刻她在電視上。照片上的她年輕漂亮,永恆地定格在一個異度空間裡。

過了一個月,《紐約時報 》發了一篇長報導:

「墜樓者本名劉揚,三十八歲。在法拉盛的地下按摩院打工,她在那裡的名字叫西西。她過去在塞班島跟一個年齡是她兩倍大的男人結婚,想藉此成為美國公民 。他們在塞班島經營餐館,生意失敗後,來到紐約皇后區這片移民聚集的地方。最先的餐館投資失敗後,西西做起了地下色情生意。她的地盤意識很強,工作很拚,是四十街一帶站街女中的頭牌。

「西西住在四十街一棟舊公寓的頂層。這套一室一廳的公寓經過多人轉租,最後被西西的老闆租了下來,成為站街女的招客之地,為此她必須向『老闆』付一大筆錢。十一月的這天晚上,與之前的日子沒有什麼不同,西西從樓下的華人超市買了不少吃的,她一邊吃,一邊嘗試給在中國的弟弟打微信電話,但他睡覺了。之後她開始工作,跟朋友和客戶打電話,完全不知道,自己已經被一支由十名員警組成的掃黃行動隊盯上了。

「西西打扮一番後,下樓走到四十街那個固定的攬客點。人行道上那些堆放著雜物,放置著活魚、活蟹的水箱邊,即使在白天都很隱蔽,夜晚更是暗影幢幢,那裡是按摩女跟顧客談價錢的地點。沒過一會兒,她就帶著一名男子回到樓上,但她並不知道,那是一名便衣員警。」(三)