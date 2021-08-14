大中華

鼓浪嶼的這些別墅如今看來，基本上是富豪的夢想破滅之地。一個又一個高宅大院，見證了民國巨富和歷史。鼓浪嶼因為天時地利，各方人等不遠萬里從世界各地回歸，葉落歸根也好，下南洋掙銀子回來重建家園也罷，華僑們攜帶現金返國歸根。因為尚沒有銀行，保值的形式之一就是置業。如果把鼓浪嶼比喻成銀行，成千上萬的豪宅別墅就是存款。印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡貨幣 。所以稱這些老別墅為萬國建築博物館，其實稱其為世界貨幣城也合適。

菽莊花園好比其中的台幣，因為這幢樓的主人是當時的台灣 首富。想起了《咆哮山莊》裡畫眉山莊的林公子。因為菽莊花園主人也姓林，林公子大名林爾嘉，字叔藏，菽莊花園是按照他的字意來的，跟1847年發表的《咆哮山莊》隔了六十六年，跟故事就是一百多年了。花園仿如《紅樓》的大觀園，廊橋廳榭，除此還帶了洋氣和台灣色彩。

這樣的大莊園沒留下《紅樓夢》或者《咆哮山莊》之類震撼人心的故事令人稀奇。細觀歷史背景，倒是很符合名著大手筆的歷史背景。1895年甲午戰爭，之後的馬關條約清政府把台灣割讓給了日本。林爾嘉的父親林維源是當時台灣的撫墾兼團防大臣。林父雖然想堅守台灣，卻不得不聽從皇上的命令，最後撤離台灣，到了鼓浪嶼。

林父出生在台灣板橋，也是林公子成長的地方。「你呀，有家難回，我呀，無家可歸。」小時候美好的記憶變成了菽莊花園。所以這個花園也就成了思鄉的紀念。（一四）