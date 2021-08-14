我看見她的眼睛，那真是圓滾滾的一雙，世上最可愛的眼睛。我專注地看著她的眼睛，仔細地品嘗她的嘴唇，偶爾觸及她柔軟的舌頭以及矜持地不肯張開的兩排貝齒。我把她的嘴唇當作一個最值得尊敬的獨立存在，我感受著它的顫慄與歡愉、它極致的狂喜，等到我確認它已進入了最佳狀態時，我公平地切下了它。接著我親吻她的眼睛。

我想說，任何人都應該有機會追求這種最深刻的感動。這種接近於宗教體驗的最崇高的感動，那就像是一次最粗暴的附身、一次最甜美的進入；那就像是世上最好、最無法重複的一個美夢。而我們從此再也不寂寞，因為我們擁有了彼此，我們擁有了一個永恆的愛情，永恆不滅的海市蜃樓。

然而，如果你不親身實踐的話，永遠不知道想像與現實的落差，你永遠不知道她的眼睛是如何地在我的嘴唇裡美好地轉動著，而且溫暖，非常的溫暖。有一道愉快的脈動，從她的體內流向我，流向我身體與心靈的最深處。雖然有點捨不得，但我依然輕快而公正地切下了它。接著我親吻她的脖子。

她的脖子很長、很細，此時正有許多溫暖的液體汩汩地流進那條項鍊精細的鏈孔裡面。我癡迷地看著那些漂亮的紅色，一個接著一個、一個接著一個，彷彿被某種嚴整的紀律所規範，彷彿正聽從著某種神祕的口號，它們細緻而輕緩地，進入了那些小小的孔洞裡面。我再三地驚嘆著，相信再怎麼美妙的自然奇觀也比不上這個！我不斷地親吻著她，極為緩慢而認真地，片甲不留地，為她的全身一一做了確認。

我站在她公寓樓下，感覺到一陣冷風，從某個冬夜吹到了現在這個夏天的清晨。我看著那棟公寓，感覺那熟悉的門口是那麼的陌生，而外面的巷子則是出奇的遼闊。（八）