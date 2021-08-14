王幼嘉／圖

十一月，紐約 的天黑得很早，到下午五點，天已經漆黑的，好像深夜一樣。天一黑，人就鬆弛下來，就想下班回家。但十一月是進出口業最忙的季節，大多數集裝箱都是訂的這個時間進港。

這一天下班前，紐約的海關總局突然來通知，從張家港發來的集裝箱船，其中有新鮮花椒，不能入境，全船物品必須打回原地。我忙跟新澤西那邊的公司總部問到底出了什麼事。那船貨有上百家公司的拼單，忙了很久，也沒有理清其中的頭緒，這期間還要對付十幾個不同公司打來的電話。

這船東西裡真有鮮花椒嗎？我給國內的發貨商打電話，對方在電話裡賭咒發誓說，怎麼可能有鮮花椒！花椒採下來幾個小時就成乾花椒了，這是常識嘛！你們不要總這麼刁難我們好不好！

又不是我卡你不放行，我剛剛接到通知，我傳給你看行吧？對方說不用了，就是發發牢騷，在花椒上栽了多少跟頭啊！我說大不了同意攝氏七十度熱消毒唄！電話那邊長嘆一聲說：七十度消毒！說得輕巧，又要增加多少成本，再加上拆裝費用，這筆單絕對賠本。我安慰對方，再多給點時間，也許能跟美國 海關科普清楚了。

小艾在一邊撇撇嘴，那鄙夷的表情，她的內心獨白我知道──要是真能解釋得清楚，過去三十年美國就不會禁花椒了！中餐館偷偷藏花椒、偷偷用花椒，把這種普通的調味品搞得跟毒品一樣，雞同鴨講！

芸香科植物中的花椒做為調味品，從來都是乾花椒，這也是為什麼進口美國的花椒從來沒有查出帶柑橘潰瘍菌……一想到明天又要跟海關聲嘶力竭地解釋，我就想撞牆。紐約海關會說，美國是柑橘大國，若是真帶進柑橘潰瘍菌，那就成千古罪人，把美國一大產業都毀了，比如2002年……這些老生常談，從來都是扯皮。2002年那次並不是中國花椒帶來的黴菌好不好！這些話在我腦海中鬧烘烘地響著，好像蛤蟆坑。

我在電話上講了好久，等放下電話，已經近晚上十點了。除了下午五點鐘的時候，吃了一個「美心」的葡式蛋塔、一杯奶茶，到現在都沒吃晚飯。我突然餓得眼冒金星，決定出門買吃的，歇一歇，再回來理這團芸香科的亂麻。

出了公司大樓，這個時間點法拉盛大部分餐館都已經關門打烊，要吃飯只能去四十街。幾輛警車從身邊呼嘯著開過去，接著是救護車。一股黑色的風，帶著猛烈的金屬一樣的氣味，幾乎把我掀倒。我本能地在路邊站住，想等員警過去以後再前行。結果一批警車後又來了幾輛警車，大隊人馬雲集的架勢。

這些警力似乎跟我走的是同一個方向，我走到下一個街區，已經看到前面路口警燈在狂閃，那個藍白兩色的車頂燈快速地轉動閃耀著，刺破夜裡街上的安靜，看得讓人無故地害怕。周圍的空氣彷彿稀薄起來，我覺得渾身的肌肉都像缺氧一樣痛，但還是堅持走到下一個街口，那裡的路已經封住。我轉上緬街，往凱辛娜大道，那裡有一家哥倫比亞人開的炸雞店，幾乎是通宵營業。

路過警察 局的時候，黑色的大門打開，一輛警車鳴著警笛飛快地從我身邊駛過，開進門裡，停下。一個戴手銬的青壯漢子從警車後部被拉出來，我站在那裡看稀奇。不知從哪裡跳出來一隻貓，在我面前停留片刻，牠狐疑地轉頭望望我，突然耳朵一炸，哇嗚大叫一聲，然後飛快地竄到街對面，那裡有一個垃圾箱。這死貓真見鬼啦！

繼續往前走，人行便道的面高低不平，我小心地看著前面的路，怕崴了腳。那個被帶進警察局的男人，不知道犯了什麼罪？多半是偷東西，嚴重的是持刀搶劫。這個鐘點不是抓非法移民的時候。

在紐約，我還沒有遇到過被搶劫的事。有一次我帶著一個廣州來參加兒子畢業典禮的大姐，在北方大道上郵寄東西，也是一個青壯漢子在街頭要錢，手裡攥著一只空咖啡杯，搖著裡面的硬幣叮噹響。我和大姐走過去，沒有理會，他突然臉一橫，衝著我們罵非常難聽的話。他的聲音不高，臉上表情自然，如果不懂英文，還以為他在說唱呢。大姐沒有太注意。我怕嚇到她，我很後悔沒有給強討飯的漢子一塊錢。

走著、走著，大樓之間冷風直往脖子裡鑽，牆角的流浪漢裹著棉被睡在地上。我也許不應該這個鐘點獨自出來，點個外賣讓他們送到辦公室，吃完叫一部電招車回家，才不管什麼鮮花椒、乾花椒，什麼柑橘潰瘍黴菌呢。

凱辛娜大道跟北方大道都是皇后區又直又長的大路，一個是南北向、一個是東西向。有一個笑話說，無論往哪個方向，這兩條路的終點都是地獄……我腦子裡胡思亂想著往前走。上了緬街，燈光如晝，街上已經掛了五顏六色的聖誕燈，每一個街燈下掛著六角形的雪花燈，跟不遠處街心公園的大聖誕樹呼應著。走著、走著我身上熱了，平安喜樂的氣氛還是能傳染的。（二）