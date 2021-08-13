〈夜鷹〉裡，如果把餐館裡的一對男女食客加上侍者變沒了，那，空空蕩蕩的商店和大街，就跟如今的隔離情景相同。原以為霍普畫中的空間狹小或者物質技術沒有當今先進，孰不知五、六十年代的情形對現代一樣適合──空寂與孤獨之永恆不滅，或者說霍普的畫其實在揭示這種永恆性的存在。

比如這些別墅，縱橫遍地，初看驚人，都是華僑富賈宅邸，如今破舊不堪。這樣想來，鼓浪嶼的這些別墅不經意間，是否為永恆寂寥的象徵呢？

美國有福特家族，中國 的這些家族更像知識家族，林屋出科學家，「觀海別墅」則是巨富之家──民國首富黃奕住的宅邸。黃老先生是印尼 華僑，從剃頭匠開始，到走街串巷的小販，到糖商，一點點兒打造商業帝國。從印尼回國的時候，擁有兩千萬美金的資產。1919年的兩千萬，比現在的馬斯克 還厲害，也跟馬斯克一樣是多面手。創建廈門的自來水公司、廈門電話公司，銀行、鐵路、學校等等。想起德萊塞的《金融家》，在資本新興的初期階段，有著多少驚險故事。

黃老先生說過的一段話很有意思，「天下不相中國，降此鞠凶……一入國門，即思竭涓埃之極，乃卒未酬所志」。這是他在「九一八事變」，抗日戰爭時期到上海避難時的感慨。感覺他這句話道出天下移民的一大糾結。

他在印尼經商成為首富，可惜印尼是荷蘭人的地盤，剋扣壓榨只因為你是華僑。一走了之，結果又碰上了日寇。1945年抗日勝利前夕，黃老先生在上海病逝，終年八十歲。好像這樣看來，不如前邊的林尚揚院士了，哪也不去，也不要那個銀子，就原地待著。如今一把年紀了，還很硬朗。（一三）