在整個搭車的過程裡，我一直沒有軟掉，甚至比起在任何女人的身體裡面時，都還要堅硬。因為、因為，我想著，整個人彷彿沉浸在一首美好的旋律之中。

我想著，我是如此寂寞，而且懷抱著一份偉大的計畫，而且我非常快樂，非常、非常地快樂。

她想先跟我說那件重要的事，但我阻止她，她一看見我脫下褲子就害羞地笑了。我不讓她關燈，粗暴地對她，而她放棄抵抗，閉上眼睛。我想著，不看見我，或許令她更為快樂吧？我注視著她，我笑了，當然我可以確定，她在另一個人的身體下面，也不會更快樂的。

我用力地抓住她濕潤的乳房，罵她賤女人，而她也笑了。因為疼痛與快樂的並存而緊緊地皺眉，嘴唇扭曲得就像是脫離了她自己的臉似的。一切都在旋轉。然而最重要的是，是我讓她，是我拱起了她的身體與心靈，讓她朝著那個漩渦或者流沙似的存在，那引力的中心點，完整而徹底的，被捲了進去──

當兩人達到高潮時，我用力打了她一巴掌。而她仍然緊閉著眼睛，快樂地笑著，我最最親愛的公主。我一手撫摸著她，一手拿起了刀子。我非常溫柔地揉捏她的乳頭，將柔軟的陽具再次放進她的體內，並在裡面緩緩地挺直了──我知道她此刻是如此地快樂，我知道的，因為世上只有我，能夠了解她的一切脾氣與弱點。我不斷地揉搓著她的乳頭，直到確認它進入最佳狀態之後，便俐落地將它切了下來。

她終於睜開了眼睛，她試圖尖叫，而我極為溫柔地親吻她，我最最親愛的公主。我開始對她說話，在她的嘴裡。我告訴她，我下個月就要和別人結婚了，而且對方已經懷了我的孩子。（七）