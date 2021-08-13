王幼嘉／圖

法拉盛 有許多理髮店，但被稱為「髮廊一條街」的只有那麼一處，在四十街，起先我並不明白為什麼。

四十街與緬街垂直，它有著紐約 街道的標準長度，四分之一英里。那條街上的樓基本都是一個高度，三層或者四層樓，方方正正的形狀，建於上世紀八、九十年代。髮廊都在二樓或者三樓，一樓是旅行社、公證處、保母介紹所，或者是沿街擺的賣雜貨和海產乾貨的攤子。要進髮廊，必須穿過一個光線很暗的門，上樓得走很陡的樓梯。等走到二樓，左手、右手兩家髮廊，繼續走上三樓，還是左手、右手兩家髮廊。樓道很暗，髮廊邊寫著小廣告，比如「駕校在三樓」。髮廊一條街上這種走上去的窄門一共只有兩個，總共有幾家髮廊，不知道為什麼會叫「一條街」。

移民 到紐約前，我在南京一直有到髮廊洗剪吹的習慣。感覺這般操作後，等於做了一個小SPA，頭臉靚麗，人精神很多。所以第一次在法拉盛的小公司領工資，為了犒勞自己，想照搬舊習慣，也去吹一次頭髮。我中午請了一小時假，興沖沖地跑到髮廊一條街，挑了一家開門的，騰騰地上樓，看到夢幻髮廊的牌子，就走了進去。

那是一個小屋子，站了幾個年輕漂亮的妹子，見我進門，她們有點詫異。其中一個反應快，說：要剪頭髮嗎？我們的理髮師傅下班了，您換一家吧。

這麼著，不到一分鐘，我又騰騰地下樓來。出了窄門回到四十街，我鬧不清楚剛才是怎麼回事，好像走進什麼不應該去的地方，心咚咚地跳。回頭看看那個小窄門，中午的太陽直射下來，越發顯得那個門裡很暗，暗到幾乎看不清裡面的樓梯。左右都是小辦公室和商鋪，大白天也開著燈，貨品擺在明處，清清楚楚。

這髮廊不是那髮廊，我這個初到皇后區的新移民不懂，不能怪我。走在那條街上，頭頂的天空常常有大型噴氣客機幾乎貼著樓頂飛過，低到可以看清飛機腹部那些藏有著落架的緊緊關著的小孔。這裡離一個超繁忙的國際機場只有幾分鐘的路，法拉盛好像是機場跑道延伸出來的一塊飛地。從那裡乘坐客機出門旅行或者歸來的人，在起飛或者降落的那幾分鐘裡，若是從飛機的小窗外往下看紐約皇后區密密麻麻的街道、積木一樣的小樓，多半就是這裡。

每每我看到頭頂飛過的大型客機，空中巴士、波音，我都會不由自主地幻想著神仙降落。其實幾年前，我也曾是這些降落凡間的神仙中一員。對於海關，我們有另外一個名字，移民，非法的、合法的。

一年之後，我開始有點明白這些街頭政治了──每天下午三、四點鐘開始，四十街的路上準會站著幾個穿裙的女人，她們都用少女風的化名，西西、拉拉、琪琪、悠悠、詹妮……她們的裝束也差不多，染過的長髮紮成馬尾巴，前簾留著亂妝一樣的瀏海。除此以外，她們真不能算花枝招展。四十街和緬街相交的路口開始，她們每一個人相隔七、八米站著，從來不會成群結隊。

第一次注意到她們，是在三月。那天倒春寒，颳大風，氣溫突然降了十幾度，路上的人都有備而來，幾乎都穿著臃腫的羽絨夾克。四十街路上的女人們還是穿毛呢短裙，裡面套上一條深色緊身褲。那樣的打扮乍一看，像時髦的白領女郎，office lady。有時其中一個會裝成路上的行人，在街上走來走去。遇到看中的行人，她們會用普通話或者英語上前問上一句：要按摩嗎？先生要按摩嗎？那普通話帶的口音，像春晚上演小品的喜劇演員。

站在街頭那個，身材瘦丁丁的，遠看苗條，近看超過五十歲。她偶爾跟行人聊幾句，「愛嘮嗑」，塗著大紅口紅的薄嘴唇之間露出灰白色的牙齒。路上沒有人的時候，她們會靠在路邊放水果、蔬菜的木架邊刷手機，或者抽一種韓國走私來的香菸。那種香菸比美國菸便宜不少。

這些女人在四十街上風雨無阻，唯有一種情況，會讓她們從街上消失。那是一輛黑色的雪佛蘭轎車停在街頭，裡頭坐著一個穿運動服的大塊頭男人。他坐在熄了火的車上一動不動，即便是額頭上沒有寫字，這裡幾乎所有的人都知道他是便衣員警。

在法拉盛晃久了，你會毫不猶豫地認出哪些人是便衣員警，哪些人就是無所事事的混混。這兩類人都愛到餅屋買一杯咖啡，帶一個甜甜圈。

四十街其實有挺好的飯館兒，比如豫園，新開的火鍋店和過橋米線鋪，街角有家「大口福」排檔，好吃且便宜。最便宜的中餐套餐只要四點九九美元，兩菜一湯，還帶一個幸運餅。那家餐館門口永遠有各種膚色的人排隊。旁邊一家廣東人開的餅屋店面很小，店名卻很豪氣，「大三元」，賣老婆餅、拿破崙糕，也賣肉鬆包，老婆餅出爐時有股好聞的香味。

自從我看懂路上那些女人的營生，我就怕到那裡去，尤其在晚上。我怕在路上看到那些人，看到心裡會痛。晚上若是加班，我寧可多走點路，穿過緬街到香港超市那一帶去吃飯。（一）