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通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

是時候了（三六）

陳謙

柳瓊很快就感到自己的手機也在震動，低頭看到桂瓊的訊息，說系裡跑的實驗出了點狀況，馬上要去一趟。

「爸爸的情況看來又穩定下來，他肯定感知了你的到來的，已經很久沒有這麼平穩了。歡歡說她可以送你回去吃個晚飯，休息一下。如果你不放心，我們下半夜再過來。我也問了荷西，他說按現在的情況，應該不用特別擔心。」

擔心什麼？柳瓊淒涼一笑：「你過來跟爸道個別再走吧！」桂瓊就進來了，輕輕地拉了拉柳瓊：「我們夜裡還會過來的。」

見柳瓊不動，她走向前去，掀開了面罩，俯身對著父親的耳朵說：「爸，我和姊先去吃個晚飯，姊現在能吃著呢！她跑了一天，很餓了。我們吃好飯就過來，你先好好休息一下啊！我們很快就回來。」柳瓊一直輕輕地拍著她的背。

桂瓊直起身來，說：「我得先走一步了。」又折到父親床邊，拉下口罩，俯身親了親父親的面頰，就從側門出去了。

柳瓊剛要起身，門又開了，全副武裝的歡歡走了進來。她向柳瓊輕搖著手，示意她安靜，然後逕直走到床邊，安靜地看了儀表上的資料，向柳瓊點點頭，站到床邊，說：「我是歡歡。伯父你高興吧？柳瓊姊今天趕來了，你好好休息一下，我們再來看你。」說完，歡歡也悄聲離開了。

柳瓊的手機裡，跳出歡歡的信息：「我到停車場等你。慢慢來，不急。」

柳瓊走到床邊，將父親的被子提了提，又將鼻管也調正了。（三六）

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