看照片，他也是濃眉、鼻樑挺闊、大高個，不知道的還真以為他跟《追捕》裡的杜秋一樣，是地道的冰雪北方人。

明媚的夏日裡，天空是多麼晴朗，美麗的太陽島不知道會不會讓他想起鼓浪嶼，還有這幢林屋。林尚揚是焊接方面的專家，特別擅長水下焊接，有很多發明和專利。這之間有無數個出走的轉機，比如去香港上學而不是去廣州、去美國 留學而不是去參軍和高考，或者經商之類。他倒橫下一顆心幹革命，一心一意研究他的焊接實驗。

又想到亨利‧詹姆斯。因為他就是在美國出生，在紐約 度過童年，在歐洲上的中學，之後總是往歐洲跑，後來大部分時間在英國 。他的主要小說都是在英國這個Lamb House寫成的。詹姆斯一生大部分時間在英國，直至逝世。因為他決定倫敦才是他的心靈之地。

那麼心靈之地是如何決定的？應該是跟一個人的三觀形成的時間成正比吧！但是自然性又多麼重要。比如錢鍾書、比如林尚揚，都經歷過文革，劫後餘生，然後留下寶藏。就像這林屋，雖已老舊，但是每一片磚瓦都經歷過生活的洗滌，屹立依然，在自然的世界裡，這難道不就是最人文的選擇？

空寂永恆

說回到愛德華‧霍普，他的畫由於疫情的緣故，特別引起關注。他畫中的寂寥，幾乎每一張裡人物都很少，甚至往往是獨自一人。即便是場景，也是空曠寂寥的一種孤獨感。（一二）