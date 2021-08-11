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是時候了（三五）

陳謙

忽然，她看到父親的頭很緩慢地向她的這側偏了一下。柳瓊驚得一把拉下面罩，扯掉了口罩，站起身來，俯近去看父親。

父親的眼珠轉下來了，慢慢地，應該能看到她了。柳瓊趕緊說：「爸，我已經胖了好多了。」

父親的氣有點急，柳瓊捏緊他的手，很輕地說：「你放心，不要急，慢慢走，朝那個亮的去處走。你會看到前面越來越亮。我和桂瓊會好好的，小菲、小明和傑克也都好好的。你要跟媽媽講，我再不會怪她的。這些年，我們都沒說透它，我曉得你知道的。我答應你，我再不會怪媽媽，這是我最真心的話。你見到她，要告訴她啊！爸，我們還會再見的──」

說到這兒，父親的眼皮忽然耷拉下來，眼珠又翻上去了。柳瓊一驚，再看，父親左邊眼角有一滴淚出來了。

震驚中，她抓來床頭的紙巾，自己的眼淚就下來了。她輕咬著嘴唇，為父親揩完淚，又為自己揩起來，直到父親的呼吸弱下去。柳瓊摁了遙控器，莎莉和桂瓊馬上就出現了。

「把床放平了吧！」柳瓊說著，去搖控制的把手。父親的呼吸變得很平穩，大家看上去都很意外。莎莉接手去搖平了床頭。待父親躺平了，莎莉又往他的嘴唇上噴了點水，輕輕抹開。

外面的天全暗了。莎莉走過去合攏了窗簾和門簾，又退了出去。父親看上去進入了深睡眠，姊妹倆坐在床邊，沒有說話。屋裡靜極了，柳瓊心下卻有著隱隱的不安。

這時，桂瓊的手機在震動，她出門去接聽。（三五）

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