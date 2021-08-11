坐在亭廊下，面前綠色水缸裡一片荷葉漣漣，雨打芭蕉，上面躺著小青蛙玩偶，青蛙王子的架勢，翹著二郎腿，在雨中沐浴。雨嘩啦啦地下，在青蛙的世界裡，這就是美麗的艷陽天吧！

你的故事早已經啟程

鼓浪嶼上的別墅之多令人驚奇，一棟接一棟，且豪宅深院。雨淅瀝地下，房屋的故事也像雨絲一樣綿長而來。

「林屋」，名字起得簡單詩意，後面的故事卻像電影。想像一下三十年代的某一個時間段，老華僑從新加坡 葉落歸根，建造祖屋，設計者為老華僑的兒子之一，麻省理工畢業的長子林，無怪那些屋子的設計很像美國 房屋。那綠色的窗戶多像從霍普（Edward Hopper）的畫中走來，〈夜鶯〉畫作裡的那種郵筒綠很具有象徵性和故有性。而「林屋」又令人想到亨利‧詹姆斯的Lamb House。霍普的很多畫都是以麻省為背景，詹姆斯念的就是麻省的哈佛。

之所以要提到這些，是因為故事中的林二公子，也就是設計這幢別墅的長子林的弟弟，他的經歷奇特。林二公子大名林尚揚，是中國 工程院院士。在他的身上，你可以看到中國特色和世界，抑或歷史和自然。

林尚揚出生在鼓浪嶼，在廣州上的中學和高中，之後參軍成為最可愛的人，再之後高考去了哈工大。從最南端到最北端，此所謂你出生的地方決定了你的選擇。因為好奇，所以嚮往。就像許多上海知青當年會去北大荒一樣。但是林尚揚卻一直留了下來，一輩子生活在哈爾濱，也就是從南方的廈門人，變成了地道的東北人。（一一）