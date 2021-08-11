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計畫（五）

隱匿

接下來呆坐在電影院裡的時間，我坐在黑暗中，任憑銀幕上的光影變換搧打著我，像一個又一個耳光。我渴望能夠再痛一點，這樣也許就能讓我離開這裡？我其實對於這個計畫也常常感到猶豫，甚至就在即將成功的此時，也想著乾脆放棄好了。尤其是因為我知道，身旁這個女人根本一點都不愛我。

在散場前我幾乎已經決定了，我想著，乾脆待會兒跟她提出分手算了。我想對此，她不會太難過的。我想著，畢竟我實在受不了這種折磨了。我反反覆覆地想著，幾乎要全盤推翻了這一年來的計畫，以及接下來這幾個月的努力。

然而，當電影散場我們起身時，她用她紅腫的眼睛看了我一眼，有點羞怯地，牽起了我的手。

我們緊握著彼此的手，在人潮中依偎著走出去。一下子被擠向前、一下子被擠向後，並且不知怎地，這種時候總是會有陌生人踩到她的腳，而我便會伸出手去推開那人，而她也會抬起頭對我甜甜地一笑……這些，都跟以前一模一樣。

隔天早晨當我醒來，發現她再度睡在我的身邊時，我差一點以為，中間這一年多的分離和我的一切痛苦，都不曾存在過。

我將完全麻痹的手臂從她的肩膀底下抽出來，靜靜地坐在她的身旁，看著她。陽光照在我們滿地丟棄的衣物之上，也照在這一年來沒有太大改變的家具陳設之上。我坐著，幾乎是享受地感受著手臂恢復知覺、血液慢慢在血管內流動起來的，那種刺痛的感覺。

當然我們就此恢復了交往，看起來是如此，有時甚至連我都相信了。但是，過不了幾天，以前那些沒完沒了的紛爭重新又出現了。（五）

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