阿普航空／圖

「小周，有什麼事，你就在外面說吧！我們都睡下了。」女主播有點不耐煩，打定主意不開門。

篤、篤、篤，篤、篤、篤……

鐵皮房沒有窗戶，沒法看外面。珊珊問：「你們誰知道多吉或者小周的手機 號？」

「不知道。」兩人異口同聲，女文青補充了一句：「明天下午就回去了，誰能想到問手機號啊！」

篤、篤、篤，篤、篤、篤……像敲小鼓似地，沒完沒了。

珊珊拉亮了燈，大家膽子壯了一點，面面相覷。不是多吉或小周，那會是誰呢？這地方前不著村後不著店，也不可能有壞人啊！

「你到底是誰呀？半夜三更你有什麼事？」女主播披上外套，哆哆嗦嗦下床走近門，湊著門縫說。

「是不是鬼啊？」女文青縮在被子裡，「經常有探險的人死在西藏，我聽說無人區時不時能看見無名白骨。」

珊珊汗毛倒豎，女主播不以為然，撇撇嘴：「鬼會穿牆，還犯得著敲門嗎？」

「篤篤篤」接連不斷，對她們的問詢置之不理，無比耐心地保持著敲門的節奏。這動靜確實不像人類製造的。

幾個人都害怕了。女主播也鑽回被子，仍然保持了浩然正氣：「反正你不報名字，我是不會給你開門的！有什麼事，你去找景區辦公室吧！」

篤、篤、篤，篤、篤、篤……

三個人蒙上頭繼續睡覺，可是哪裡睡得著？在這地老天荒的納木錯，說不定真有什麼靈異事件。

篤、篤、篤，篤、篤、篤……

「去他媽的，我跟你拚了。」女主播被這發報一樣的節奏激怒了，心頭火氣，跳下床就要去開門。

「別、別，別開門。」女文青聲音顫抖，「退一步海闊天空，忍一時風平浪靜，還是別理他吧！」

「可這樣也睡不了覺呵，睡眠不好可容易引起高反。」珊珊說，覺得還是應該開門看個究竟，萬一是誰受傷需要救助呢？誰上廁所高反了，走不回自己房間呢？不過，得做兩手準備，跟女主播一商量，一人抄起熱水壺、一人舉著被子，「你先砸，我再用被子一把蒙上去。」

「那我幹什麼？」女文青問。

「你開門吧！」

女文青不大高興了：「你們倆都有『武器』，我沒『武器』。」

女主播說：「你躲在門後開門，要有什麼，肯定衝我們來。」

女文青反駁：「你倆離得那麼遠，可我是去『前線』開門，要犧牲也是我第一個──我可不能死在這裡。」

原來，融化在納木錯可以，在這裡送命不行。

女文青摸摸索索從旅行袋裡，掏出一把摺疊水果刀，打開，誇張地舉著，小心翼翼貼在門後擰開把手，把門拉開一條縫。不料來者凶猛，「呼啦」一下，就把門頂得大開。

是一隻高大的山羊，瞬間帶進一股腥膻之氣，兩隻羊角幾乎彎成螺旋形。身上的白羊毛雖然有點髒，但可以看出胸前那一片細軟的毛，就是羊絨的原材料。

大山羊面無表情地擠進來，逕直來到三張床之間，轉個身面朝外，前腿一曲、後腿一收，臥下了。

「這是……怎麼個意思？」女文青張口結舌，門都忘了關。

女主播目瞪口呆：「這是誰家的羊啊？牠、牠、牠……牠憑什麼睡在這兒？」

下午她們來時，就看見湖邊有星星點點的牛羊。納木錯的牧區和景區是分開的，但兩片區域既沒有挖出壕溝分清楚河漢界，也沒有修一條長城將彼此隔開，遊客與牛羊越界是常有的事。

她們住進來時，鐵皮板房的門是大敞的，裡面的床鋪都是光板。住房分配好以後，多吉才讓各組的領隊帶著團員，去景區辦公室抱來被子和褥墊。

看這隻大山羊矢志不渝敲門的勁頭、進來後熟門熟路的架勢、理所當然臥下不走的態度，想必牠平時就睡在這間房。

敢情是她們鵲巢鳩佔。

敢情她們的客房平時是羊圈。

這隻山羊長得挺標致，但有點不願意跟你們這些老阿姨廢話的酷勁。女文青很氣憤：「山羊愛啃草根，草場都是被山羊破壞的，為了羊絨養山羊最不環保了。」下午她好像親親愛愛地抱了一隻小山羊羔，照了很多相。

女主播來了勁，拿出手機，「先別動，讓我拍幾分鐘小視頻。」一邊拍攝，一邊解說：「大家請看，這就是我們在天湖納木錯的夜半來客，瞧，牠的身軀多麼偉岸、牠的皮毛多麼厚實。沒想到在天湖還有這樣一場緣分，真是意外的驚喜……」

等她拍完，幾個女人對著大山羊不知所措。牠這麼大，拖牠出去吧，無從下手，即使有羊鞭抽牠、趕牠，誰也不敢。看牠那大彎犄角，不是好惹的──剛才就是用那大犄角敲門的吧？

怎麼辦？深更半夜去叫人來幫忙捉羊？別討人嫌了，想想剛才她們自己對夜半敲門者的態度。

大山羊可沒想那麼多，眼睛一閉睡著了。

算了，珊珊思忖，羊都不計較，咱還計較什麼？又冷、又黑、又睏，實在折騰不起。

「睡吧！」珊珊率先側身，蹭著羊擠上床，「看樣子牠是良家山羊，不至於夜裡竄上床圖謀不軌。」

萬幸，人與羊一夜相安無事。第二天早上開了門，大山羊一躍而起，遛遛達達一去不回頭。

回拉薩的路上，女文青一直對著珊珊的衣服嗅來嗅去：「什麼味啊，你身上？」

「別聞了，羊味。」

後記：2017年，納木錯建成了具備微生物降解技術、免水沖、無臭味的現代化廁所。（下）