她看著好像仍沒反應過來的柳瓊，點點頭，淡淡一笑。柳瓊明白了這有可能幫助父親意識回復，趕緊說好。莎莉很快取來一套裝在包裝袋裡的針管和針劑，又拿來兩只薄薄的橡膠手套，隨柳瓊進入房內。

桂瓊看到莎莉又跟進來了，有些意外。柳瓊示意莎莉等一會兒。她走到桂瓊身邊，桂瓊直直地看向她，又看看莎莉。

柳瓊輕聲說：我想單獨跟爸待一下。

桂瓊一愣，不情願地轉身出去，輕輕地帶上了門。

柳瓊示意莎莉過來。她安靜地坐到床邊，輕聲說：「爸，我是柳瓊。」父親的身子陷在被單裡，呼吸的聲音低下來，很安靜。「我讓莎莉給你打一針，會舒服的。」她輕輕地從被單下拉出父親的右手，讓莎莉開始注射。

柳瓊的聲音再輕下去：「我一接到桂瓊的電話，就來了。我曉得爸爸你在等我，我趕啊、趕啊，在黃昏前趕到了。」──她改成了桂林話。

一片靜寂中，柳瓊看著莎莉默默地將針推完，小心地將針頭拔出，帶走。

屋裡只剩下柳瓊和父親了。她能聽到父親鼻管偶爾傳來的「咕咕」聲。她去調了邊上的小閥門，心裡有些痛。按父親的意願，她們沒讓切管，柳瓊以前也沒想過這鼻管的事。只是前些天去做新冠測試，坐在車裡，被小護士捅了一下鼻子，她完全沒有思想準備，痛得眼淚都要出來了。她馬上就想到了整日吊在鼻管上的父親。

「爸，我曉得，講再見的時候到了。好捨不得你。」柳瓊的淚水上來了，她去抓父親冰涼瘦削的手。（三四）