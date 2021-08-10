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中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

南國夕陽紅（一○）

凌珊

青蛙王子

鼓浪嶼這些十九世紀的高宅大院，庭院深深，房屋老舊，還是可以依稀看到當年的模樣。這麼多洋房聚集的另一個原因，據說是當年高精端階層每日在此通勤，白天在廈門上班，晚上回到家居。接駁船便利節省，五分鐘而已，可見當年的人們很經濟實惠。因為按當時的標準，鼓浪嶼地價是全世界最貴之一。

走進這家的時候，天上下起雨來，陽台上擺放好的桌椅倒像是為遊人準備的。枚麗讚嘆：真好，聽聽雨聲、看看滿眼的綠色，簡直回到了陶淵明的採菊南山下呢！她是有這樣閒情逸致之人，任何時候都可以悠悠蕩蕩、神清氣爽地坦然。

有時好奇，經歷過西方高度密集生活的人會不會有後遺症。比如我記得最初來美國的時候，教授日曆展開，一年的計畫全部標好備出，這周、下周，乃至數周後，都像積木樣一塊塊擺在你眼前，一眼看到底，不需要望眼欲穿，頓覺茫然無解。多少年後才從某老師的一句話裡了然，墨西哥人是沒有時間觀念的。

她說，所以他們遲到了，也不用太苛求。墨西哥人好像換成中國人，也是講得通。於是，在節日或者周末的公園燒烤地，看到濃煙起，綠茵地上野炊歡的時候，都是老墨的身影點綴，不覺感嘆，他們好悠閒。那些雷諾瓦畫上的野趣圖都在他們這裡實現了。

當然放鬆這件事，似乎並非全然跟金錢有關。有錢的人拿著錢去找心理醫生，尋求放鬆的方法，沒錢的人債多不壓身，好像說的也是這方面情形。（一○）

墨西哥 美國 中國

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