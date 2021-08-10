我聞著她的髮香，嘴唇幾乎埋沒於她的長髮之間。手指則在她白皙的頸項間流連著，遲遲不肯將那項鍊的鎖頭搞定。

她為了我的笨拙而笑個不停，當然我也十分樂於取悅她。一直到影片即將開始之前，我才突然奇蹟式地扣上了那個頑強的小東西。她低頭看了項鍊一會兒，調整好它的位置，最後撥弄了一下微亂的頭髮，並沒有看我一眼，便開始在黑暗中專心地看起電影 來了。

然而我卻無法專心。

我不能克制我的手指不斷地追憶著她，她那滑嫩而微微起了一層雞皮疙瘩的皮膚的觸覺。甚至我的眼角也不斷地瞄著她的脖子，誤以為我已經對著那裡咬了下去，我簡直就像是一隻餓了一百世紀的吸血鬼──我翻來覆去地想著這些，當然不免又回憶起過去許多歡愛的片段，而那些活色生香的畫面，就這樣硬生生地掩蓋在眼前的普遍級影片之上──果然用不了多久，我就在黑暗中勃起了。那時我覺得頗為沮喪，我轉頭偷瞄她，正巧瞥見她為了銀幕上的愛情悲劇而悄悄落淚。

我極力克制著想要順水推舟地將手伸過去的衝動，我強迫自己冷靜下來。我強迫自己回想起分手的時候，我站在她公寓樓下那一個冰冷黑暗的長夜。

我耐心等待著明知不會出現的她，用一種奇怪的固執與僅剩的尊嚴，讓身體變成好像不是肉做的，不怕冷，而且不會累。斷絕了一切與外界的交通，整個身體內，只剩下一個強烈的念頭，那個念頭慢慢地生成，隱約地出現了，但是尚未具體。而後，非常緩慢地，我用了一年的時間才終於想清楚。我想清楚了，於是褲襠裡那個東西也終於冷靜了下來。（四）