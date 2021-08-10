阿普航空／圖

「我叫多吉，是你們此次納木錯之行的導遊。」膚色黝黑、模樣清俊的藏族小夥子自我介紹道，取出一張列印好的名單，「請大家按旅行社前來報到，四方旅行社的先來吧。」

大多數人三五成群站一堆聊天，估計是集體參團的。只有少數幾人這一個、那一個百無聊賴地待著，誰也不認識誰。聽到叫「四方」，幾個人往前湊來。

多吉報名字核對人數，幾個女人裡，居然有一個高胖的外國女人。多吉在名字上打勾，小聲嘀咕：「全是女的？」

「還有我，我是男的。」一個二十郎當歲的小哥冒出頭來。

「哦，好！『四方』的八個人齊了，你們可以先上車了。」眾人正要上大客車，多吉又叫住他們：「──等一下！」

多吉指著小哥說：「你，小周，就當『四方』的領隊吧，這幾個女人都歸你管了。」

什麼意思？公然歧視 啊？眾女人面色悻然，這一群看樣子三十歲以上、四十有可能的女人，要歸一個二十出頭的小男孩管？

不服歸不服，但沒有人吭聲，每個人都沉默地找到座位坐下。珊珊旁邊是一個清秀、憂鬱的女人，手拿一本藏族詩人的著作《倉央嘉措詩集》。女文青！珊珊把頭扭向窗外，可別是失了戀，要去納木錯心靈救贖的。

八點整，大客車準時從拉薩出發，全程兩百三十五公里，多吉說至少要開五個小時才能到達。珊珊拿出手機 算了一下，那就是一小時四十七公里，或者二十九邁，簡直跟烏龜速度有一拚。不可能吧，國道怎麼會這麼慢？

實際速度比預計的更慢，抵達納木錯已經是下午三點多，路上花了七個小時，到處修路，隨時堵車。雖然人被顛得七葷八素，但沿途風景著實不錯，頭上碧藍的天空白雲朵朵，遠處雪山連綿、近處青草翠綠，放眼可見優哉游哉的犛牛。女文青一聲接一聲地嘆息：「真美啊！」「太美啦！」「難怪人說西藏是『身體的地獄，眼睛的天堂』……」

下了大客車，所有人都按捺不住，湧向納木錯，史前時代一般的寂靜立刻被這一車遊客的喧譁劃破。長途車上昏昏欲睡熬過幾小時的人們，像是打了針強心劑，歡欣雀躍、興奮異常。多吉一再要求遊客保持平靜，這裡海拔四、五千米，當心高原反應。

女文青對著納木錯清澈的湖水又感慨上了：「從來沒見過這麼乾淨、這麼透明的藍色，真想融化在這裡！」忽然她的手機響了，珊珊聽她的腔調像是在跟幼童說話。過了一會兒，她的言語生硬起來，拋出一句「你管我呢！我想什麼時候回，就什麼時候回」，便掛斷了。

原來是夫妻吵架、離家出走的。

「大家集合了，先分配住宿，再吃晚飯。」小哥盡職盡責地挨個招呼起「四方」的女人。

一個花枝招展的女人舉著自拍桿：「等會兒，我先直播幾分鐘。」她畫了濃妝，十分美艷，穿了一身輕薄似雲的彩色紗裙，飄逸如仙。珊珊親眼看見她下了車，著急忙慌地把紗裙套上，裡面的牛仔褲都沒褪下。

「信號夠強嗎？」小哥好奇地問。

「5G手機。」女主播高傲地答，自顧往遠處走去，「那邊的羊可真夠大，還能騎呢！我先去拍那邊。」

那是……白犛牛吧？

管理有文化、有思想、受過良好教育的女人，不是個輕鬆事，難為小哥了。

客房是鐵皮板房，非常簡陋，三張床組成「ㄇ」字形，當中的空間只夠人進去出來、坐下站起。房間的標配是一個熱水壺、每人兩床厚被子和一張電熱毯。現在是七月，據多吉說，夜裡會降溫到零度，這鐵皮房不保溫，估計室內、室外溫差不大。

珊珊與女文青、女主播一間屋。

晚飯是一碗缺油少鹽、僅能吃五分飽的番茄雞蛋 麵。有熱的食物就不錯了，這裡是納木錯，番茄、雞蛋、油、麵條和煮麵的水都要從拉薩拉過來，只有燃料方便且免費──撿來的乾牛糞餅。好在女人都少不了帶零食。珊珊嚼著巧克力，去找廁所踩點，以防天黑了摸不著方向。

廁所建在一個小山丘上，無頂，是四面板壁圍合而成，男廁、女廁僅一板之隔。珊珊進去時，那個女老外也在裡面，可憐見的，沒有抽水馬桶可以坐，真不知她那胖大的身體如何蹲下去的。

珊珊望一眼自土丘邊緣挖出的天然蹲坑，至少四、五米深，底部暗黑一片。比起布達拉宮的還是小巫見大巫，那裡的廁所落差五、六十米，排泄物落下去轟然有聲──延遲數秒之後。

珊珊速戰速決，女老外一隻手握著衛生紙，一隻手使勁扒著中間隔板的稜條，臀部狠狠頂著後面的板壁。哪塊板被她弄倒了，都不是好看的。

離開前，珊珊問她：「你還OK嗎？」

她喘息著費力點點頭：「我，OK。」

得，上個廁所都有可能引起高反。

太陽一下山，氣溫驟降，又冷又黑。燈泡瓦數不高，房間狹小昏暗，幹什麼都不行，只能鑽進被窩。

迷迷糊糊快睡著了，忽然有人敲門，篤、篤、篤，篤、篤、篤……很有節奏感。

女主播起身問：「誰呀？」

沒有回答，依然是篤、篤、篤……

珊珊說：「會不會是多吉啊？」大聲問道：「多吉，是你嗎？」沒有回答，敲門聲仍一聲緊一聲。

「是不是咱們那個領隊周小哥？」女文青也醒了，小聲說。（上）