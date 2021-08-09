這樣說來，鼓浪嶼的這些別墅是否象徵了城市的前行與進步？

鼓浪嶼歷史文化陳列館有個「睜眼看世界」欄目，介紹了一個叫徐繼畬的人，題目說《紐約時報 》稱其為「東方伽利略」。徐繼畬是誰？是清朝道光年間福建巡撫，相當於現代的省長、美國 的州長。

徐老先生當年還真跟美國有關聯。徐繼畬山西人，當年被派到福建做巡撫，當時浙江總督生病，所以他還兼職浙江總督。也是在這段時間，因為開放口岸，進駐了許多外國人，巡撫大人就有了近水樓台先行的接觸，接受了許多新興知識。

他聽到美國總統是選舉產生的，而非世襲，於是對華盛頓總統大加讚賞。此時華盛頓紀念碑正在修建中，美方獻上華盛頓畫像一張，徐巡迴贈一塊碑文。

這塊碑石如今還鑲嵌在首都華盛頓紀念碑上。上面書寫的就是巡撫大人徐繼畬的話：「華盛頓，異人也。米利堅合眾國之為國，幅員萬里，不設王侯之號，不循世襲之規，公器付之公論，創古今未有之局，一何奇也！」克林頓1998年在北大演講詞也提到徐繼畬的這段話，並感謝這份來自中國 的禮物。

他還是個作家，寫作《瀛環志略》一書裡，介紹了西方的科學技術和民主制度。徐老先生這本書影響深遠，康有為讀過後才知「萬國之故，地球之理」，並把此書列為他講授西學的教材之一。梁啟超在讀後，「始知五大洲各國」。

通過認識世界來認識自身、民主自由，這些在一百多年前的中國已經提出來，現代人對他的認識卻沒有雷鋒一樣普遍，也是特別。（九）