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葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

瑪麗珠娜（全文完）

陸蔚青

煙花開得快，落得也快。雖然絢爛的時候是那麼美麗，兩顆心靠在一起，很快又分開了。

吉利對小A說：我同你一起走，我們一起去坐粉紅色地鐵

我上了車。我突然感到恍惚，我一手扶住護欄，努力控制著自己坐下來，我感到自己胸前空洞洞的。我用手扶了一下前胸。我的乳房不見了。我低頭說：這是真的。我的左胸，那裡是一個空洞。我在半年前得了乳腺癌，醫生說把它切掉，可是我不想切掉。

穿藍色衣服的醫生站在我面前，我看不見他的臉。他說別擔心，手術很快，就會好的。我忍不住哭起來。

如今那裡是一個洞，黑洞。

有了黑洞的我像薩娜一樣離婚、像瑪麗亞一樣孤獨，我開始了完全不同的人生。魔幻人生。我需要瑪麗珠娜嗎？

我轉過身，看見對面的黑女孩頭髮分成幾綹，像棍子一樣立著，用紅皮套紮成一圈一圈的，好像插滿了冰糖葫蘆。她旁邊的男孩穿著白色藍條紋的鞋子，有四隻腳，四隻腳不停地搖擺，一會兒就變成了八隻。那小男孩像一個蜈蚣一樣，渾身長滿了白色藍條紋的鞋子，眼鏡框裡面的眼睛巨大而詭異。

他的臉突然鼓起來，右臉凹下去、左臉癟下去。他好像一個膠皮娃娃，隨意改變著肌肉和皮膚。那些肌肉和皮膚像沙子一樣，被海水不停地沖走、沖走，流失成一片虛無。

我使勁兒睜開眼睛，窗外的樹變得異常巨大，正在吞嚥著那個沙子做成的男孩。他的臉上長出一隻手來，我感到惡心，並且異常飢餓。我想我現在能吃十個龍蝦漢堡，它們個個超級美味。（全文完）

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