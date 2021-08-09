阿尼默／圖

咖啡 因不斷在我的血管內奔湧著，我的身體好像快要爆炸了。

我看見落地窗上我們兩人的倒影，我在裡面揮舞著手臂，我瘋狂吶喊著。然而，我就像一個陰影，或者是某種無法定型的液體，正在設法不要流失掉自己的形狀。而她則像是一抹落在泥地裡的，早已腐爛的花香。一切都在扭曲、旋轉……我聽到自己從齒縫裡迸出來一句話：「我可以幫妳去扁他。」

她慌忙地搖搖頭，看著自己的手指在咖啡杯上繞來繞去，沉默著。精緻而小巧的水珠子布滿了玻璃杯身，它們無法克制地流了下來，最終要墜滅於桌子之上，被吸吮進去那些陰森的木紋之中，深刻的、永遠的。

為了打破這種沉默，轉移我對身體不適的感覺，我開始激烈地批評起這個男人。像是品行低劣、不負責任、渣男……等等、等等。反正人類發明出來罵人的話本來就不多。但我仍抓住幾個主要詞彙縱情唾罵著，一直到她打斷我，她說：「我不喜歡告訴別人這種事，因為我不喜歡別人罵他。」

我愣了好一會兒，才終於回過神來，明白了她的意思。「難道，妳的意思是說……我不可以罵他？」

我覺得這真是他媽的、他奶奶的、您老師的，徹頭徹尾的，見鬼了！

她微笑著，嘴上輕輕地說著一些：愛情沒有對錯、願賭服輸、無怨無悔之類的話。這些話聽起來很熟悉，好像是從哪一本時下最流行的愛情專家的書上抄來的句子。噢，對了，也可能是從一些勵志類暢銷書上抄來的，甚至是宗教心靈成長書籍。總之她繼續微笑著，不停微笑著，有時還癟癟嘴、歪歪頭，裝出可愛的模樣。

我討厭她用這種表情說起他，我討厭她平靜的態度。我了解事情不是這樣的，我了解她就像我一樣，其實為了對付痛苦，而選擇了失去某部分的現實。而這種行為歸根究柢地說起來，其實也和那些日夜誦念佛號以追求平靜的虔誠信徒們，沒有什麼不一樣。

我強自鎮定著，冷笑著，端坐著，安靜地觀看著路樹搖曳而行車如河碎滅。許多打扮可笑的寵物狗們經過，而那些攜帶寵物的人們急切地搜尋旁觀者的眼睛。他們極需他人的讚嘆，即使只是對他們的狗。即使只是因為滑稽的理由而笑，也總比沒有的好。這些城市裡的，寂寞的人們呀！我看見玻璃窗上自己的倒影和窗外的人群、車陣逐漸融合在一起，我笑了起來。

我說了一句真心話：「反正妳永遠不會這樣子對我，是嗎？」

這是一個不強制對方回答的問句，而她也選擇了沉默以對。也許這時的沉默是一種正直的表現，但絕非善良的表現。

那天約會結束之後，她仍然不讓我送她上樓。

我在樓下，看著她打開又關掉每一層樓梯間的燈，一直到她抵達她的樓層時，從窗口探出頭來對我揮揮手。我側耳傾聽著她用鑰匙謹慎地打開一道鐵門、一道木門之後，走進屋裡的聲音。我也聽著她播放音樂與走來走去的腳步聲，那猶疑不定的腳步似乎訴說著許多事，我認為我可以聽得懂的。我專心地站在那裡，一心一意地感受著她的腳與地毯的摩擦……

我不知道我在那兒站了多久，一直到突然之間，我失去了我的注意力，被其他樓層的電視聲音打斷了為止。一個高亢的女聲以機械化的腔調說著：

「一名獨居女子被發現陳屍公寓，歹徒作案手法殘忍，不排除為情殺事件……」

於是我再也聽不到她了。但我繼續杵在那裡，不想回去自己的公寓。

這時候的天氣已經不冷了，簡直是春風拂面。黑夜的角落傳來一些蟲鳴，窸窸窣窣、哼哼唧唧的聲響，細碎、繁瑣，永無止境的聲響，就像從天上撒下來一張逃不開的網。夜來香的花香和花瓣也同時不斷掉落著，它們混合了塵土、濕氣、狗屎、人類充滿病菌的唾液、蟑螂的屍體……在地面上逐漸乾癟，變得不香、發臭，而終於成了垃圾。生生不息、沒完沒了、直到世界末日也不會被消滅的垃圾與垃圾與垃圾……然而這些細碎的聲音圍攏過來，倚偎著我，讓我覺得彷彿有許多柔軟的手指輕輕地撫觸著我，將我淹沒。

我想著，以後回憶起來，我一定會痛恨這棟公寓的──如果夢中也存在著線性時間的話。

我使出眾所周知的對付女孩們的絕招。

我挑選了很久，期間也暗示性地徵詢過她的意見。於是在她生日的那個晚上，我在某部廣受歡迎的文藝片放映前，試圖為她戴上一串項鍊，當然她並未拒絕。（三）