桂瓊安靜地聽著。「那天傍晚，我等在那裡好久，爸都沒出來。大孩子們都走了，我就坐在鞦韆下的沙坑裡，等啊、等啊。我記得的就是這樣。那時太小了。就算記得，老實講，我也想忘記。」

柳瓊沉吟著，抬頭去看站牌。她記得一身藏青夏裝的父親是從化學樓那高高的台階上跑下來的，步子特別碎。有幾個青壯男人衝到了父親的前頭，好像在領跑。正是夕陽落山的時辰，台階上一片金紅。大人的長腿，從高高的台階上急步而下，嘩嘩嘩的，沿著樓梯排出長長的一隊跳動的剪刀。

父親近了，她看到他白紙般的臉色，看向她，又迅速將頭扭開。這是她從來沒見過的父親。「爸！──」她叫了一聲，她努力發出從未發過的尖聲，從沙坑裡站起來，向台階上奔去。

父親沒有回頭，衝到樓前的苦楝樹下取自行車。那些人跟他一樣，也跨上了自行車，轉眼就不見了。她開始大聲哭喊。從樓裡急步走出一個阿姨，過來抱起她，背著台階而行。她被阿姨送到家裡，留給了奶奶。

從那個夜晚起，母親再也沒有回來。

「就這樣了。他們說媽心氣太高，沒能忍下那口氣。」柳瓊自語般地嘆一聲。「現在，是要送父親的時候了。」她又說。

桂瓊點頭：「唉，其實這些年跟爸在一起，如果真想知道，有很多的機會。跟傑克在一起，最好的就是我不用老想這些事，也不用解釋。」

「我曉得。」柳瓊點頭，輕聲說。她還想說，她自己一直獨身，不更徹底？但是忍住了。

4

柳瓊和桂瓊姊妹倆再沒說話，並肩向父親房間的拉門走去。（三二）