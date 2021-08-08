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美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

南國夕陽紅（八）

凌珊

是到了第二天早晨，才真正發現住民宿的好處。早餐桌上像擺了一幅市井插畫，木質飯桌上一碗紅米粥，混合麵長方饅頭，樣子像巧克力香草，紅皮雞蛋，小菜四種，醬黃瓜、醃蘿蔔、涼拌黃豆芽，還有炒花生米，一種家的感覺迎面撲來。心下感嘆讚美，端飯上來的兒媳連聲說是婆婆的手藝。

她那三歲的小兒「登登」跑過來，要往椅子上爬。老婆婆連忙遞給孫兒一個煮雞蛋，小孩兒好奇地握著雞蛋看。我也喜歡雞蛋的溫暖和實誠。他開始大聲地說著什麼，媽媽細聲安撫著，領他到後面去了。這一大幢樓房，上下三層，一層應該是廚房和他們家人住的地方，樓上兩層是客房。兒媳、孫子走了，老婆婆也開始上樓，她上得很慢，一個台階上去再停一下，才注意到她扶著欄杆的手持續不停地顫抖，心裡一震，她這樣也還是能下廚做飯。

其實，我們出來看世界，不如說是看人，看凡人的生活。這一大家子老少三代，平和如夏日廊中的輕風，安寧祥逸、沉靜平實。每個人都在勞作，對於美好生活的渴望，生與苦的和諧、光與暗的和諧，才是煙火之大千世界永恆生命力。

東方伽利略

鼓浪嶼上別墅之多，令人驚奇。幢幢片片、高高低低，海島的起伏地勢讓這些別墅莊園遠眺彷彿盆景一般。

看著這些房屋建築，除了聯想到那個時期的背景之外，也會心生感悟。比如太宰治的小說，悲哀頹喪，卻又忍不住要看，替他感嘆讚賞。為什麼要替喪氣讚賞，這就如同一個經歷滄桑的人，當他把所有的痛苦記錄下來的時候，其實已經說明他正在走出痛苦，或者已經抽離，於是一切過往成為寶藏。（八）

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