我只通過兩個人，就可以到達最高層。有一個微友說。

我相信。我少年時認為劉德華是巨星，現在他同我在一個微信 群裡。

這裡多麼好、多麼自由。吉利熱烈地說。

自由到底是什麼呢？我突然有一種徬徨，自由是戴著鐵鏈跳舞，自由就是打破禁忌，進入另一個房間，體驗新世界。有個歌者唱得好：此生愛自由。

走出了餐館，外面正在下雨。有人有備而來，掏出雨傘；有人沒有雨傘，與別人分享一把雨傘。有人乾脆就站在雨裡。

群主說：我不用雨傘，你沒有注意，西人是不用雨傘的嗎？只有中國 人用雨傘。淋濕了，回家洗個澡就完了。我在聖城，從來沒有見過下雨狂奔的人。

是的。我想，這裡大部分人都躲在車裡。

嘩啦啦啦，下雨了，

滿街的人們都在跑，

滴滴計程車，

你有錢坐不到。

那樣的時代，再也沒有了。再也沒有了。

這時候我看到「二○三」。「二○三」鑲嵌在牆上，原來是這個餐館的門牌號。我突然有些驚駭，我想起我夢中的那半部書，那些寫在我前額的半部書，我寫到二○三頁，在極度疲倦中醒來，忘記了一切。然後，在三天中，我經歷了這一切。

我深一腳、淺一腳地走著，口腔總有一種乾澀的味道。我們走過大街、走過紅綠燈、走過聯邦大樓的門前，然後看見了天空中正開滿煙花，色彩繽紛的煙花。有些人正仰著頭向天上望，我也望去，天空中什麼也沒有。又一幅煙火升騰起來，突然爆破開，大花套小花，形成無數花瓣，在盛開的時候就紛紛墜落了。（二三）