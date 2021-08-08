阿尼默／圖

我看準了那道小小的門縫，那漩渦或者流沙似的存在，整個人便向著引力的中心，被捲了進去──接著，就是她柔軟、溫暖的懷抱了，我想了一年、三六五天、八七六○小時，整整地──彷彿最後是我或是她或是黃雀和蟬，有人深深地嘆了一口氣。

隔天早上她把我叫醒，我捧著劇痛的頭顱，尾隨著即將出門上班的她走出房門。而當我聽見那扇沉重的鐵門在身後被砰然關上的聲音時，才突然想起來，我完全不記得昨晚在那個房間裡的事。但是幸好，那時的我已有了足夠的理智，我緊跟著她搭公車到了她的新公司樓下，並且在那之後，每天去接她下班，持續了好一陣子。

期間她曾不忍心地提醒我：「請你不要再來了！就算你這樣，我也不會和你復合的。」

而我則一字一句、緩慢而肯定地回答：「沒關係，我會很有耐心。」

我有絕對的把握。畢竟好多年來，她都是我的女人，沒道理因為一個男人橫刀奪愛就失去了。更何況那個男人已經離開。出乎我意料之外的，這是一個非常緩慢的復合過程。她比我想像中還要頑強。但是我知道她，熟悉她所有的脾氣與弱點、她的堅強與軟弱、她苟延殘喘的自由意志，以及那專屬於她的，更為巨大而無可逃避的命運之網。

最重要的是，我確實非常認真。

於是有好長的一段時間，我眼睜睜地看著這個熟悉的身體近在咫尺，卻必須嚴格遵守她高舉在身體之前的禁止標誌。我每天接送她、和她聊天、關心她生活上的所需，或者聆聽她十分在意的所謂的心靈世界，這個對她來說十分模糊，以至於必須依靠喋喋不休來勉強維持的世界。

常常我們一起逛街時，她的肩膀與手臂微微擦過我的，而我以為我伸出來的強而有力的手，差一點點就要捏碎她纖細柔軟的腰了。但我的手指只是徒勞地停止在她的肌膚之前0.5公分的距離。

在兩人身體中間這小小的空間裡，似乎飽含著一大堆混亂的磁場或者錯位的電流，這些掙扎混亂糾纏在一起，驅使我們就像兩個拜火教徒一般的，陷入了一種瘋狂的旋轉儀式中！這多麼近似於一次漫長的前戲呀，而我為了維持這個前戲所做的努力，其實是多麼接近一個為了達到最後的涅槃，終身苦修的和尚呀；又或者我就像是歐洲中世紀的苦行僧，刻意在玫瑰叢中滾動，好讓玫瑰的刺將自己刺傷。而我之所以能做到這樣類似傳說中的柏拉圖式的愛情，依靠的與其說是意志力，還不如說是一種對於虛假世界的，真正的放棄。

在我長時間耐心的傾聽，以及故作不在意的追問之後，有一天，就像那些偵探片或是警匪片裡的說辭一樣──終於突破了她的心防──她終於願意告訴我，關於那個已經離開的男人的故事。

那是在一個咖啡 館。她的聲音從濃縮咖啡機打奶泡的噪音，和誰也聽不見的爵士樂 ，以及粉領族的周末無聊哈拉裡傳了過來。她用非常平淡的口氣敘述戀情由濃烈急轉直下的過程，最後那個男人顯然是另結新歡。然而直到離開的前一刻，他仍保持了優雅的姿態全身而退，兩人平和理性地分手。

然而她為此下的結論居然是：「我想這應該是我的報應吧。」她說完這句話之後，便不再說什麼，這點令我頗為錯愕。

根據我粗淺的了解，一般的女性同胞們，在失戀後都應該對那位負心漢做出或多或少的評論。有的是消極的自怨自艾、有的是積極的攻擊咒罵，再不然至少也會有一些心情的轉折描述，但是她沒有。

她安靜地從彎曲成心形的粉紅色吸管裡，啜飲著她的冰拿鐵，眼睛看著落地窗外的某一點，始終保持著一個平淡的微笑。我循著她的目光看過去，發現那裡只有幾隻蒼蠅和兩個在計程車裡打瞌睡的男人，有一個還把髒髒的腳丫子伸到車窗外面來。我注視著她的嘴角，想察覺出那裡有一絲絲的顫抖或者怨恨，或者，至少該有一點勉強壓抑住的情緒。但是後來我發覺，原來一直在顫抖著的，是我的眼皮。

我想一定是因為我很少喝咖啡的緣故吧？那時我覺得很不舒服。我感到四肢逐漸麻痹、渾身輕微地顫抖著，甚至我差一點就要失去了這段時間以來維持的心境平和。

我不由自主的，想要伸手去推開阻擋於前面的什麼，而那就像是我突然來到了某一道門檻或是界線之前，比如說當你在這個夢裡突然穿過邊界，到達了另一個夢？（二）