桂瓊安靜下來，扭過頭，很輕地問：「姊，媽走的時候，你有印象嗎？」

桂瓊上一次問這個問題，是在她上高中的時候。那時柳瓊已經到南寧上大學。桂瓊是在信裡問的。那封信很長，講了很多在師大附中尖子班備戰高考 的事情，忽然在最後來了這麼一句：「姊，你記得媽媽走時的情景嗎？」這句話在信中沒有前後的關聯，很突兀，讓柳瓊很吃驚，心下意識到妹妹長大了。

柳瓊給她回信時，沒有回答這個問題。她本想假期見面再說，可到了暑假回到桂林，桂瓊卻沒再提起來，好像那個問題從來沒出現過。

有次柳瓊主動要說起，桂瓊說：不用講了，我曉得了。

柳瓊一愣，不知道她曉得的是什麼。想再解釋，桂瓊已經跑開了。

時隔這麼多年，妹妹怎麼會在此時又想起這個。桂瓊見她沉吟著，也不說話，只看著她，在等她的回答。

「那也是一個傍晚。桂林的夏天，又熱又潮。」柳瓊輕嘆一口氣。「媽媽那時忽然不見了。我後來才知道的，是上海醫學院那邊來了外調組，要調查母親早年在上海的事情，要她供出當年一起搞活動的人。她被關到生物系的地下室實驗室去了。系裡的造反派把實驗室窗子上的毛玻璃換成了透明玻璃，組織一隊隊的人們來看剛挖出的潛伏多年的國民黨 女特務。我那時一直在找她，老哭鬧。奶奶帶著你，管不了我。爸到他們化學系裡去，他們應該也是在開會學習，但他是可以回家的。那天，就是媽走的那天，我就在化學樓外面玩。那裡有個長竹竿搭出的鞦韆，我看大孩子們在那裡盪來盪去，覺得特別有趣。」（三一）