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南國夕陽紅（七）

凌珊

我卻被廈門的外貌驚艷，不是高樓大廈，抑或海濱沙灘，而是空氣。廈門如此白淨，令人欣喜若狂。看慣了霧氣濛濛的天空，以為所有的天空都懷舊到用銅鏡照面了。廈門天空的容顏竟如此白亮，雖然也有毛玻璃的嫌疑，但是「銅鏡」時代已然遠去。

我對著天空感慨，枚麗也附和著道：嗯，這裡污染少。繼而天馬行空，如果現在這樣，試想最初的廈門會是怎樣的一番天光雲影呢，不免感生遺憾。連出租車司機都像鋼鐵戰士了，身披白甲，臉上放光，身上鑲嵌了一圈白光。

船到岸邊，拉著行李去找事先預定的民宿旅館。在路上走著，海風的氣息拂過，色彩斑斕的房子鮮花樣一朵一朵在眼前開放，突然就有了擔憂，這麼多漂亮的別墅，難道他們不開放嗎，為什麼當初網上沒看到呢？我們的房間不會太不堪吧？

兩個人像逛畫廊那樣流連忘返，看哪個都像是跟自己有緣。巷子深深，上下求索，終於忍不住撥通了房東的電話。按圖索驥，找到了這家隱蔽在巷子深處的民宿旅館。

這家門臉是古舊的深色木質門楣，跨進來是正廳加前檯。辦好手續，拎著鑰匙「登登」上木樓梯去二樓，店主早把行李安放在房間門口。屋子斜對著樓梯口，房間整潔，自備洗手間。窗外就是街巷，打開窗子可以想像《馬路天使》裡周璇唱「天涯啊海角啊」那個鏡頭。街衢近在眼前，卻沒有吵嚷的喧雜。雲中薄霧漫漫白，橋外漁燈點點青，正是最合適的居住處。

枚麗在檢視窗戶，傳來嘎吱聲聲。她仰著臉巡視著房屋，就像從前在宿舍時，隨意又認真地思索打量著。我們彷彿又回到學生時代，她是宿舍裡打理門窗的那個人。（七）

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