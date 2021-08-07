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瑪麗珠娜（二二）

陸蔚青

小A吸了一口，說好香。

我有些不知所措，如果有人說臭味是香味，是因為臭味真的是香的，還是一種幻覺？一種變形的嗅覺，大概所有吸大麻的人才能聞到大麻的香。久居魚肆，不聞其臭。

小A的嗅覺也讓我驚訝，我再次打量這個動物保護主義的淑女。她今晚喝了老虎酒、吸了大麻，她其實是一個真正狂野的前衛女人。

如果想告訴兒子就告訴，不想告訴就不用說，對老公也是這樣。回到家洗個澡，在微波爐中把這個「叮咚」一下，吸兩口就睡了，舒服得很。吉利對香雲紗說。

香雲紗半推半就，說：你不用嗎？

吉利說：我有。我有很多，我有這麼一盒。他用手指比劃著，大概三十塊，我還有花，一朵花十塊錢。他擺擺手說：你用好了。

我看到小A臉上慢慢地光亮起來，她瞇著眼睛笑，我想著大麻的作用還真是立竿見影。她有些興奮起來，她把頭挨在吉利肩上，：說我們一起走吧，如果你不覺得我們年老色衰。

我看見吉利的手上皮膚開始變薄。我還記得幾年前，我剛認識他的時候，他那時還有一雙粗糙的手，勞動的手。後來他做起了跨國生意，在這些生意中牟利不菲，他開始進入中國的商圈。中國的巨大發展給聖城帶來了利好，許多華人開始將自己同祖國真正聯繫在一起。憑著一張海外華人的護照，他們成了各種成功人士，教育家、商人，任何一個領域都與中國緊緊相連。

我們還要感謝微信，是微信給了我們這些機會。無論你在世界的哪一個角落裡、無論你多麼平凡，通過若干個人，你都可以抵達你想抵達的微信號。（二二）

大麻 微信 中國

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