阿尼默／圖

當我蹲在那棟公寓樓下嘔吐的時候，有一隻玳瑁色的中型犬對著我吠叫。

牠面對我，觀察著我的舉動，以確保能夠維持一段適當的距離。每當我的身體稍微移動，牠就會隨之後退，吠叫的強度相對減弱；而每當我看著水溝發呆或嘔吐時，牠便大膽地前進幾步，叫聲也變得雄壯威武……我被這個隱然成形的狗步舞曲與不斷的重複給逗樂，笑了出來。這時，一股強大的力量從腹部激烈地竄出──我終於吐完了肚子裡所有的東西。奇怪的是，和其他的事情比起來，唯有這件事，是可以完全確定的。

於是我終於清爽地站了起來，那狗當然也立刻倒退了好幾步，事實上是破壞了剛才那個規律的動線。牠勉強維持了喉嚨深處微弱的低吠，以及兩隻警戒的耳朵。我一邊看著牠，一邊僵硬地將手伸進公事包裡摸索著，也搞不清楚究竟裡面有什麼，不過後來似乎是摸到了一支筆。我將那東西取出，拿在眼前瞧了許久，之後便胡亂地朝著那狗的方向拋出。我相當用力，因為對我來說，這是對挑釁者的反抗，就算只是形式，也得完成才行。不過後來怎樣我就搞不清楚了，說不定我打中了牠？說不定沒有？說不定是我選擇了撤退？總之就是我們之中有誰先落荒而逃了吧。

多數的結局不免就是這麼回事。我對自己這個結論感到很滿意，便開始往她的住所走了上去。

我覺得很開心，雖然雙腿有點不受控制，走路慢得不像話，身體就像某種液體在流動似的，整個頭好像嵌在階梯和階梯的中間，隨著水波翻騰起伏。我老想伸手去撿，當然嘴唇也好像脫離了自己的臉。但是心裡卻有一種奇怪的、踏實的感覺，大概說起來，就是一種「事到如今，怎樣都沒關係了啊！」這類的感覺，或者「反正是在夢裡，想做什麼都可以呀！」的這種感覺。

我快樂地往上走著，雖然中途有點迷路，但終究還是來到了她的門口。而且是突然之間，眼前就出現了那一扇熟悉的大門，我甚至嚇了一大跳。這當然也像在作夢，夢中的景物理所當然都是錯亂的，比如你可以從一座繁華大都會 的馬路上，突然走進一頭座頭鯨的肚子裡，這一類的。而重點是，在夢裡，你幾乎可以為所欲為，如果控制得當的話。

而那就像是所有的蟬和螳螂和黃雀的背後、的背後、的背後，總之是最後面那一雙獵食者的眼睛一樣。那就像是神的眼睛一樣。

我毫不猶豫地按下電鈴，聽著那斑駁的紅色鐵門裡，準確無誤地傳出了啁啾悅耳的鳥鳴。那時我又笑了，我自言自語著：

「為什麼妳不搬家呢？」

「為什麼妳不換掉門口那一雙舊鞋呢？」

門裡沒有一點動靜。

我又開始感覺雙腳好像正在流失，我伸手去觸摸，事實上卻什麼都沒摸到。我想著，或許在這個世界上，或說在夢裡，依靠的不是觸覺這種低等的感官吧。然後又按鈴。

我想我知道，自己為什麼會走到這裡。也許我仔細想過了吧？又似乎沒想完就來了。而且這天是我們分手一周年紀念日。我站在那裡，一邊隨便亂想著、笑著，大約是搖著頭又嘆著氣，一邊無聊地想像著她打開門看見我，皺起眉頭的樣子。

鳥鳴持續在某個遠方啼叫著。

我把臉貼在她微微透光的門縫間，以為可以看見什麼。有一名鄰居從樓梯間快步走上來，一看見我，便突然放慢了腳步，幾乎是貼著牆壁走了過去。他從我背後穿透而過的目光，讓我覺得好像我開車肇事被目擊者抄下了車牌。

我又按一次電鈴。

其實我知道，此時她正把眼睛貼在窺視孔裡看著我，並且正在猶豫著要不要開門。而我只能等待著，極力站直了身體，而且差不多快要在這時光靜止的片刻裡，突然皈依了某種宗教。我甚至還考慮了一下，哪一種比較適合我。

這是決定性的一刻，我想著，但只要她肯把門打開，一切就沒問題了。我有把握。我喃喃地又對自己說了一句什麼，就像一種祈禱文或者咒語。終於，她的臉出現在打開了一點點的門縫裡，並沒有皺眉頭。她凝視著我，幾乎沒有表情：「你喝醉了。」

我很開心，我想我一定是笑了。尤其從她的聲音裡聽得出來，她非常寂寞。甚至可以說，她其實一直在等我。不會錯的，她做我的女人有那麼多年了。而這時我就像許多年前初次見到她的時候一樣，又感到暈眩了。（一）