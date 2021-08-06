柳瓊一把扯下口罩 ，叫：「爸──」她覺得看到了父親的眼淚，趕緊向站在她側邊的桂瓊伸出手。倒是傑克明白了她的意思，趕緊去扯來兩張面巾紙塞到她手中。

柳瓊湊上前去，小心地揩著父親眼角。再看，好像什麼也沒有。父親被她握牢的手，冰涼瘦削，像在冬天裡抓到的一把枯枝。父親的手好像很輕地動了一下，像是想握住她的手，卻是無力的，很快又鬆開了。她轉頭去看桂瓊，衝著床邊的落地燈抬了抬下巴，歡歡趕忙去開了落地燈，整間屋子明亮起來。

父親的喘氣變得急促起來。「爸是能聽到我們講話的，」桂瓊輕聲說。柳瓊將父親的手握緊了，另一隻手也搭上去，在父親的手背上輕摩著。

莎莉進來了，趕忙去擰氧氣控制閥。很快，父親的呼吸平穩下來，大家安靜地站著。父親好像進入了深睡眠。

歡歡靠過來，輕輕拍了拍柳瓊的背。柳瓊和她交換了一個眼色，歡歡就轉身出去了，輕輕地帶上了房門。

桂瓊沒打招呼，轉身就去拉開側門，往院外走去。柳瓊輕輕把父親的手擱下，放進被單裡，向傑克點了點頭，也跟了出去。姊妹倆一前一後走在空曠的停車場裡。看著桂瓊的背影，柳瓊的眼淚就下來了。她不願意桂瓊看到她的眼淚，急步轉朝那個仿造的公車站走去。桂瓊跟上來。

柳瓊繞到那公車站前面，發現居然新漆過了。這疫情 期間，還會有老人能出來嗎？她揩了淚水，在椅子上坐下。桂瓊跟過來，坐到她旁邊，「姊，我是很慌的。」話音一落，桂瓊就開始哭。柳瓊很少見桂瓊哭，輕輕攬過她的肩。（三○）