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南國夕陽紅（六）

凌珊

校園可以做的是回望，比如湖濱路上的一排排椰子樹，你可以想像它們對你說：How life has treated you？因為你的師友同窗也曾在這樹下走過，於是有了連接，彷彿他們在跟你說：你的故事如何？

就像理想主義的旗幟飄揚，今生一定要穿一次婚紗一樣，今生其實也一定要進一次大學。因為那裡的思想澎湃和精神火花會陪伴你一生。

走過西湖畔，玉蘭花已經開放，樹下周圍散落的花瓣窸窸窣窣，散發出清香，襯托著黯黑瀝青水泥地。順著湖畔的石凳望過去，尋找某一個特別的標記。這些石凳其中有校友捐獻的。西湖水輕輕柔柔，樹枝在風中飄忽。走過去，就像在圖畫書裡，那個夏天彷彿又回來了。

對著石凳「卡擦」幾張，風過處樹葉落入湖心，引起無數漣漪。誰曾在這裡讀書、看風景，誰曾在這裡躑躅等待戀人的身影出現；誰在這裡意氣風發，誰在這裡黯然神傷？感覺西湖有點兒像上帝了，見證無數悲喜交集，只不過默默然無聲。

鼓浪嶼四周海茫茫

從廣州南下，幾個小時的高鐵就到了廈門。到廈門自然要去鼓浪嶼。鼓浪嶼四周海茫茫，海水鼓起波浪。鄭緒嵐柔美的歌聲迴盪在時空中，感嘆歌詞的魅力和藝術。英語裡一首歌把一個地方唱得玲瓏剔透最有名的大概算是〈我把心留在了三藩市〉，托尼‧班奈特笑容滿面的深情歌唱。其實我還喜歡另一首關於三藩市的歌是：〈如果你來三藩市，別忘了頭上戴一朵花〉。托尼的那首如果是深情款款，史考特‧邁肯滋（Scott Mckenzie）這曲則是激情澎湃、才華洋溢。

城市鄰近海濱，估計是詩歌易於歌頌的一個原因。陽光、沙灘、海浪、仙人掌，這些在在都像神經源一樣，觸發著所有的靈感細胞。（六）

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