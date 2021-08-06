薛慧瑩／圖

我夢見貓。

醒來後脫下肩上的外套，準備化學藥劑和容器，戴上護目鏡和手套，我在一個燒瓶裡倒入不同顏色的液體，混合，最後的顏色是夕陽末端的紫。午夜時，我在椅子上伸展筋骨，端起前天完成的麻雀標本，轉動著觀看每個角落。

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河流底部的藻類搖擺，成群的魚來回游動。

我來到涼椅旁，涼椅上早已坐著一隻貓，是那隻在公園徘徊的野貓，牠有黃白交雜的條紋。我撫摸牠的頭頂。今天的河邊只有我和貓，貓睡著之後，我的一隻手仍持續撫摸牠，另一隻手迅速地掩蓋牠的口鼻。牠毫無反抗，呼吸漸漸減弱。我拿出針筒，刺到牠的頸子上。

雨季結束了，那對兄妹開始重建被摧毀的建築。他們拿來一個大紙箱，罩住剛完成的街景。離去時仍不斷回頭，確定野貓沒有來後，才離開公園。

野貓已在家裡沉睡超過一個禮拜，牠睡在閣樓的黑布下。牠仍有呼吸和心跳，但我從未替牠修剪過爪子。紫色的藥劑生效，貓沒死，身體卻不再有變化。

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凌晨的餐桌上沒有食物和其他雜物，只有針筒和裝藥片的鋁箔紙。鋁箔紙的塑膠膜裡還剩一片藥。女友趴在餐桌的角落，手向前伸，頭躺在手臂上。她的頭髮如颱風前的海浪，微微捲起然後落下。女友的身軀在睡著時像妖精的舌一樣，帶著魅惑的氣息。月光灑在她的背上，我關緊滲入冷風的窗戶，拉起窗簾，替女友蓋上一件外套保暖。

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閣樓裡只有水彩筆滑過畫紙的聲音，那張夕陽終於完成了。

到街上的麵店外帶一碗乾麵，不加配菜和滷蛋。找零分類，發票塞進口袋。麵的蒸氣飄到提著塑膠袋的手上。關上家門，門板和門框之間沒有縫隙。我快速地解決晚餐，餐盒和塑膠蓋洗淨後，放到不同的籃子裡。

我在餐桌前剝開橘子的皮，取出帶白色條紋的果肉。我用整個手掌抓住那橘色的球，輕輕點下的指尖被彈回。捧起它，舉過頭頂轉動。玩弄那顆橘子，直到午夜的鐘響起，那顆橘子沒有破裂或流出汁液。

睡著後沒有夢到貓，但快要醒來時，卻有貓叫聲在耳邊響起。早餐只吃橘子，那箱子終於在橘子快發霉前空了。

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睡前，我將裝藥的鋁箔紙放回紙盒內，藥櫃的門毫無縫隙地接合。收起散在床上的衣物，掃起書桌上的橡皮擦屑。

睡眠和死亡是相仿的，差別僅在氣息的存在。

女友趴在餐桌上，進入永恆的睡眠。此時的她和平常睡著時毫無差異，細長曲線的身軀延展，扭轉、翻動著。輕微的鼻息依舊，但她再也不會醒來。我把藥盒放入櫥櫃，只留下一顆磨碎灑在一把種子裡，放到窗台上等麻雀再來。

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隨意買了張票，走進放映間。片頭曲開始時我打了個呵欠，手指貼在扶手上

沉睡。一對綠瞳孔在我眼角出現，一對像貓的眼。我瞬間清醒，在幽暗的燈光中，小口吸著可樂，眼神順著那對瞳孔走。第七排，右邊數來第三張座位。無聲的四小節又在我腦中數起，左手環抱一旁空蕩的座位。片尾曲結束的那一剎那，我剛好喝完可樂。綠眼睛的少女走出放映室，我尾隨她直到人群將我們隔開。

來到電影院 外暖和的空氣中，太陽照著我的背。橘子的甜味突然在嘴唇上增生，海浪似地襲來。

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閣樓的窗戶撒入月光，我拉開一旁的黑布，露出女友裸露的軀體。她枕著一塊乾淨的白色床墊，光線沿著女友妖精的舌似的軀體行走。我將臉頰貼到她的胸上，果肉似的柔軟觸感下，血液仍在運輸。頭髮卻維持不變的長度。

小時候養的貓消失的那晚，我把牠製成塑料標本。牠立在女友身旁，維持永恆的屏息。黃白條紋的野貓被睡眠馴化，蜷縮地臥在桌上。我收拾成罐的紫色液體，放到貓身旁，用黑色的布籠罩她們。外套掛在椅背上，洗個澡就上床睡覺了。

晚上沒有作夢。（下）